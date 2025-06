Fiat celebra l’estate con il tour “Life is Pandastic”

L’estate italiana si anima di entusiasmo e colore, e Fiat parte con il tour “Life is Pandastic”: un’iniziativa itinerante che, grazie alla collaborazione con i concessionari italiani, porterà la nuova gamma FIAT – con protagoniste la Grande Panda e la Topolino – in alcune delle località balneari e turistiche più amate del Paese. L’obiettivo è offrire un’esperienza coinvolgente all’insegna dello stile e dell’italianità. Il viaggio inizierà a Pandino (CR), in occasione dell’evento “Panda a Pandino” del 20-22 giugno, il più grande raduno mondiale dedicato alla Panda, nato nel 2017 e oggi diventato un appuntamento di rilevanza internazionale.

Si tratta di un progetto itinerante che porterà la gamma FIAT nelle località più amate del nostro paese

Dopo l’apertura ufficiale, il tour “Life is Pandastic” proseguirà verso il Sud Italia, con una tappa a Napoli dal 1° al 6 luglio, in occasione del celebre Napoli Pizza Village, uno dei festival gastronomici più noti al mondo dedicati alla pizza. L’evento, ospitato alla Mostra d’Oltremare, attira ogni anno oltre un milione di visitatori. In questo contesto vivace, Fiat presenterà la Grande Panda e la nuova Topolino, due vetture che esprimono in modo originale lo stile italiano. Il tour continuerà per tutta l’estate con otto tappe in rinomate mete turistiche, coinvolgendo attivamente i concessionari locali in ogni città.

Fulcro dell’iniziativa sarà il villaggio “Life is Pandastic”, un’area vivace e coinvolgente pensata per accogliere il pubblico in un fine settimana all’insegna del divertimento. In un’atmosfera colorata che richiama l’identità accessibile e gioiosa del marchio FIAT, i visitatori potranno prendere parte a giochi interattivi, ricevere simpatici gadget e partecipare al concorso che mette in palio una Grande Panda Hybrid in comodato gratuito per sei mesi. Non mancheranno spazi dedicati ai contenuti social e alla musica, con la possibilità di ballare sulla coreografia virale ispirata a “Pandastic”, la hit di Shaggy che accompagna il lancio della nuova Grande Panda.

Elemento centrale del tour sarà l’area dedicata ai test drive, dove i visitatori potranno provare su strada la nuova Grande Panda e la Topolino, accompagnati dal supporto dei concessionari locali. Un’occasione concreta per conoscere da vicino lo stile e la filosofia FIAT. La Grande Panda, ispirata nelle forme all’iconico modello anni ’80, rappresenta un’interpretazione attuale di un classico intramontabile. Pensata per chi desidera un’auto sostenibile e al passo con la transizione elettrica, coniuga design distintivo, accessibilità e innovazione. I suoi colori brillanti, le soluzioni intelligenti e il carattere deciso la rendono un’auto capace di sorprendere e andare oltre le aspettative.

Al fianco della Grande Panda, la nuova Topolino aggiunge un tocco di leggerezza e fantasia all’esperienza urbana. Compatta e agilissima con i suoi soli 2,53 metri di lunghezza, è perfetta per muoversi agilmente nei vicoli dei centri storici o tra le strade delle località balneari. Disponibile sia in versione chiusa che scoperta, è spinta da un motore 100% elettrico e sfoggia uno stile che richiama l’eleganza spensierata della Dolce Vita. Con “Life is Pandastic”, FIAT dà vita a un tour che celebra le persone, i luoghi e l’identità italiana, promuovendo una mobilità accessibile, emozionante e profondamente connessa al territorio.