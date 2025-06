Fiat Grande Panda hybrid: a giugno prezzo più basso della Pandina

Oggi vi segnaliamo la promozione prevista da Fiat per quanto riguarda Fiat Grande Panda Hybrid. La vettura che ha un prezzo di listino di 18.900 euro viene proposta per tutto il mese al prezzo di 16.950 euro. Quindi insomma circa 2 mila euro in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un ottimo prezzo che rende questo modello meno caro rispetto a Fiat Pandina. Ci riferiamo ovviamente alla versione top di gamma di Fiat Panda che questo mese costa 17.700 euro invece di 18.950 euro, quindi con uno sconto di 1.250 euro.

A giugno 2025 Fiat Grande Panda Hybrid costa meno di Fiat Pandina ma più della versione base di Fiat Panda

Rispetto a Fiat Grande Panda Hybrid la versione entry level di Fiat Panda rimane invece meno cara. Questa infatti viene offerta al prezzo di 10.650 euro anche in questo caso in promozione. Dunque decisamente un prezzo interessante per il nuovo modello della famiglia Panda che come vi abbiamo scritto questa mattina, ha messo le prime unità in pronta consegna. Vedremo quanti in Italia approfitteranno di questa promozione per portarsi a casa il nuovo modello di Fiat destinato a diventare un vero e proprio “cult” sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Fiat Grande Panda Hybrid comunque non è l’unica auto che costa meno di Fiat Pandina questo mese in Italia. A giugno 2025, diverse city car costano meno della nuova Fiat Pandina. Tra queste ci sono Opel Corsa (da 16.500 €), Peugeot 208 (15.950 €), Suzuki Swift Hybrid (16.900 €) e Toyota Aygo X Active MT, in promozione a 15.950 € con uno sconto di 3.000 €.