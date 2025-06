Fiat Grande Panda Hybrid: finalmente disponibili le prime vetture in pronta consegna

Fiat Grande Panda Hybrid sta per arrivare. Le prime unità del nuovo modello di Fiat sono pronte per la consegna. Nelle scorse ore infatti Fiat ha aggiunto sul suo sito web all’elenco delle vetture in pronta consegna anche la versione ibrida del suo più recente modello. Sul sito infatti appaiono ben 6 unità del veicolo tutte acquistabili in tempi rapidi.

Le prime unità di Fiat Grande Panda Hybrid in pronta consegna sul sito di Fiat

Sul sito c’è anche scritto che i tempi di consegna di queste prime unità di Fiat Grande Panda Hybrid vanno dal 25 giugno al 10 luglio. Quindi chi è interessato potrà ricevere la vettura in brevissimo tempo. Al momento le auto in vendita sono tre a Verona, due a Milano e una ad Arona in provincia di Novara. Si tratta di versioni La Prima che sono disponibili a 23.600 euro, disponibili nei colori blu, rosso, giallo e nero. E’ possibile completare l’acquisto direttamente dal sito Fiat. È inoltre disponibile anche un esempio di finanziamento con un anticipo di 6.795 euro, seguito da 145 euro al mese per 35 rate, con un Tasso Annuo Nominale (TAN) fisso del 5,99% e un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) dell’8,28%. È prevista una rata finale di 14.328,55 euro, che può essere eventualmente rifinanziata. Quest’offerta è valida fino al 30 giugno di quest’anno.

L’arrivo di queste prima unità di Fiat Grande Panda Hybrid in pronta consegna rappresenta una notizia importante dato che di recente erano circolate voci secondo cui per il lancio sul mercato della versione ibrida c’era da aspettare ancora molto tempo a causa di problemi di produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. Ma per fortuna le cose sembrano essere meno drammatiche di quanto si era ipotizzato. Discorso diverso invece per la versione elettrica di Grande Panda di cui già adesso c’è ampia disponibilità con il sito di Fiat che segnala la presenza di 42 unità in pronta consegna sul territorio italiano con prezzi che vanno da 24.850 euro a 28.650 euro.