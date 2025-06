Fiat Panda: torna il raduno dei record “Panda a Pandino”

Giunge alla ottava edizione l’evento dedicato alle Fiat Panda, ovvero il raduno dei record che si svolge a Pandino, in provincia di Cremona. L’edizione 2025 si svolgerà nel weekend che va dal 20 al 22 giugno prossimi; l’attesa è rivolta ad almeno 1.500 Fiat Panda che arriveranno a Pandino da ogni parte del mondo.

L’iniziativa dell’ormai iconico raduno “Panda a Pandino” ha preso vita sui social partendo dalle tante foto pubblicate dai possessori di Fiat Panda che scattavano delle immagini sotto il cartello della città di Pandino, sulla base di una vera e propria tradizione che negli anni è cresciuta sempre di più. In questo modo quella di realizzare un raduno è divenuta un’autentica necessità.

Nell’edizione in programma fra il 20 e il 22 giugno prossimi, l’Associazione Panda a Pandino ha anche coinvolto gli influencer Carmagheddon organizzando un percorso panoramico di 25 chilometri lungo le campagne nei pressi della città di Pandino.

Ecco il programma completo dell’evento che coinvolge le Fiat Panda e i loro possessori

Le Fiat Panda saranno attese nella piccola città del cremonese, provenienti da ogni parte del mondo. La volontà degli organizzatori è quella di superare il numero da record registrato nel 2023, quando di fronte al locale Castello Visconteo giunsero 1.051 Fiat Panda. Un obiettivo ambizioso ma comunque “percorribile” visto che le Fiat Panda attese sono almeno 500 in più rispetto all’edizione citata.

In ogni caso il programma dell’evento prenderà avvio a partire da venerdì 20 giugno, quando a partire dalle 18:00 sarà aperta una specifica area food nei pressi del Castello Visconteo accompagnata, a partire dalle 21:00, dal concerto della band The Sunny Boys. Si proseguirà poi sabato 21 giugno a Dovera, in via San Rocco, dove saranno festeggiati i 45 anni di vita della Panda seguiti dal tour panoramico di 25 chilometri che citavamo più sopra; si passerà da Palazzo Pignano, Torlino Vimercati, Agnadello per poi giungere a Pandino. In serata viene programmato un concerto dei Royal Party. L’evento si concluderà domenica 22 giugno quando a partire dalle 8:00 le Fiat Panda coinvolte entreranno a Pandino per rimanervi in esposizione. Qui viene prevista la performance degli influencer Carmagheddon e sarà presente anche Fiat con un suo stand, all’interno del quale si potranno apprezzare le nuove Fiat Grande Panda.

Foto di “Panda a Pandino”