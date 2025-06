ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: Tom Heindrichs vince la terza tappa

Tom Heindrichs ha dominato il terzo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 “powered by GSE”. Al Rally Vosges Grand-Est, nel nord della Francia, il ventunenne belga e il suo copilota Jonas Schmitz sono stati i più veloci in sette delle otto prove speciali a bordo della loro Opel Corsa Rally Electric , con un impressionante vantaggio di 52,8 secondi sul leader del campionato Alex “Sito” Español e sul suo copilota Borja Odriozola al traguardo di Gérardmer. Kilian Nierenz e la copilota Milena Raithel hanno vinto un’entusiasmante battaglia a tre con gli austriaci Marcel Neulinger/Silvano Winkler e i tedeschi Christian Lemke/Jan-Eric Bemmann, assicurandosi il secondo podio stagionale. In classifica generale, il vantaggio di Español sul neo-secondo classificato Heindrichs è ora di 17 punti.

Il belga Heindrichs domina l’azione al Rally Vosges Grand-Est nel terzo round della ADAC Opel Electric Rally Cup 2025

Al traguardo, il vincitore Heindrichs, fratello del campione del mondo rally Thierry Neuville, si è detto soddisfatto: “Dopo un inizio di stagione non proprio come previsto, siamo ancora più soddisfatti di questa vittoria. Il fatto che siamo riusciti a vincere sette tappe su otto qui dimostra che siamo sulla strada giusta. Ora è importante continuare così e recuperare terreno su Sito in campionato. Non vediamo l’ora di affrontare i prossimi eventi dell’ADAC Opel Electric Rally Cup”.

Kilian Nierenz non era da meno, dopo essere risalito al terzo posto in classifica generale grazie a un altro podio: “Il rally è stato fantastico! Allo shakedown, siamo rimasti davvero stupiti da quanto sia impegnativo ma anche bello il percorso. Tom è stato eccezionale, ma siamo super contenti del terzo posto e del secondo miglior tempo nella Power Stage. Anche la Corsa Rally Electric si è comportata alla grande su questi tracciati difficili e abbiamo potuto acquisire ancora una volta molta esperienza preziosa. È stato molto divertente!”

Anche la nuova Opel Mokka GSE Rally completamente elettrica ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di rally francesi. Il veterano Opel Horst Rotter e il suo copilota Conny Nemenich hanno guidato il prototipo da 207 kW (280 CV) come veicolo sperimentale sulle impegnative prove speciali, acquisendo ulteriori importanti spunti di riflessione sullo sviluppo di questa potente auto elettrica. “L’auto funziona già molto bene ed è molto divertente da guidare grazie alla sua elevata coppia di 345 Nm”, ha elogiato Rotter.

“Come negli ultimi due anni, il Rally Vosges Grand-Est si è rivelato un evento impegnativo ma anche molto divertente per i nostri giovani partecipanti”, ha dichiarato Jörg Schrott, Responsabile di Opel Motorsport. “Il fatto che tutte le auto abbiano visto la bandiera a scacchi a Gérardmer la dice lunga sui nostri team e sulle qualità della Opel Corsa Rally Electric. Tom Heindrichs ha dato prova di sé in modo eccezionale. Sono soprattutto soddisfatto delle ottime prestazioni di Marcel Neulinger e Thyrsa Eertmans, che hanno dimostrato in modo impressionante il loro potenziale qui. E la nostra nuova Mokka GSE Rally ha lasciato un segno indelebile nei tifosi francesi.”

I team dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” si prenderanno una breve pausa estiva. Il quarto round della prima coppa monomarca rally elettrica al mondo si svolgerà il 15 e 16 agosto nell’ambito del Rally ADAC Saarland-Palatinato attorno a St. Wendel.