Opel Corsa Rally Electric: finale di stagione per l’ ADAC Opel Electric Rally Cup 

Un campo impressionante di partecipanti con 16 Opel Corsa Rally Electric, team provenienti da sette nazioni, di fronte allo spettacolare scenario del campionato mondiale: la finale di stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” al Central European Rally del 19 e 20 ottobre promette di essere ancora una volta un vero momento clou.

16 Opel Corsa Rally Electric protagoniste il 19 e 20 ottobre del gran finale della ADAC Opel Electric Rally Cup

Anche se l’austriaco Luca Pröglhöf, che salterà il Central European Rally per malattia, si è già assicurato il titolo 2024 al Rallye Coeur de France, l’ottava gara dell’ADAC Opel Electric Rally Cup riserva molte emozioni. Il tedesco Christian Lemke e lo spagnolo Alex Español, gli unici piloti oltre a Pröglhöf ad essere in cima al podio quest’anno, saranno ansiosi di attaccare sulle impegnative tappe su asfalto in Germania e Austria sabato e domenica. Questo è esattamente l’obiettivo che il francese Anthony Rott, che è sulla buona strada per diventare secondo classificato, ha in mente per la finale.

I team regolari della Coppa di quest’anno saranno affiancati da numerosi piloti ospiti nazionali e stranieri nell’ultimo round della stagione. I colori tedeschi sono rappresentati dall’esperto internazionale René Noller (22) e dal vincitore dell’ADAC Clubsport Rally Sprint 2024, il 24enne Simon Steitz. Axel Bayer sarà presente per la terza volta quest’anno. Il belga Tom Heindrichs condivide legami familiari con uno dei grandi del rally internazionale: l’attuale leader del campionato mondiale Thierry Neuville è il fratellastro del 20enne.

Oltre alla Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) in gara, ci sono due veicoli VIP guidati dal giovane pilota Opel Timo Schulz e dalla leggenda delle corse Volker Strycek. Accompagneranno gli ospiti delle organizzazioni di concessionari Opel tedesche e austriache e dello sponsor della Coppa Total Energies attraverso le prove speciali. In totale, più di 30 ospiti di Opel Motorsport saranno presenti alla finale dell’ADAC Opel Rally Cup. Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel, seguirà anche la finale del rally completamente elettrico in diretta sul posto.

Un altro momento clou del programma attende i partecipanti e i visitatori domenica: Le Opel Corsa Rally Electric si riuniranno all’ora di pranzo nel centro della cittadina di Hauzenberg vicino a Passau, dove si trova anche il parco assistenza. Il rally elettrico e lo shopping domenicale sono stati deliberatamente combinati dai funzionari della città. I ​​team e i loro veicoli elettrici a batteria si presenteranno ai numerosi visitatori sulla piazza del mercato.

“L’ultima gara della stagione è un momento clou per i nostri giovani team”, ha affermato Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport. “L’imponente scenario di oltre 100.000 fan sulle piste, le impegnative prove speciali e la partecipazione in campo dei migliori piloti di rally del mondo creeranno un’atmosfera davvero speciale. Non vediamo l’ora di accogliere molti ospiti, per i quali abbiamo messo insieme un programma accattivante. Sarà un fine settimana impegnativo per tutti noi, ma anche molto emozionante”.

L’ottava gara della stagione ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2024 inizierà sabato (19 ottobre) alle 9:40. In totale, prima di raggiungere il traguardo a Passau domenica, dovranno essere percorsi 111,7 chilometri di prove speciali.