Opel Mokka GSE Rally: una nuova stella nei rally elettrici

Con la sua seconda vittoria stagionale, lo spagnolo Alex “Sito” Español ha ampliato il suo vantaggio nella classifica generale dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” al Rally ELE nei Paesi Bassi. Dopo una gara emozionante, l’iberico e il suo copilota Borja Odriozola hanno preceduto l’equipaggio olandese Fabian Kamermans/Stefan Müller di 13,6 secondi in condizioni avverse, con pioggia e pista scivolosa. Il tedesco Christian Lemke e il suo copilota Pascal Raabe, che ha sostituito l’infortunato Jan-Eric Bemmann, si sono classificati terzi. “È stata dura”, ha detto Español. “Sono stato sotto pressione enorme per tutto il tempo. Sono davvero contento della mia seconda vittoria stagionale e vorrei che continuasse così. Ma so che gli altri piloti veloci cercheranno di impedirlo.”

Il prototipo Opel Mokka GSE Rally impressiona gli spettatori all’ELE Rally nei Paesi Bassi

Tuttavia, la stella segreta dell’ELE Rally era qualcos’altro: la nuova Opel Mokka GSE Rally ha festeggiato il suo debutto davanti a un vasto pubblico, tra cui oltre 50 ospiti di Opel Belgio e Opel Paesi Bassi, durante la gara su asfalto intorno a Eindhoven. La leggenda del motorsport Opel Volker Strycek era al volante della vettura da rally elettrica da 207 kW (280 CV) di Rüsselsheim, che vanta una coppia di 345 Nm. Anche Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, era entusiasta quando è salita sul sedile del passeggero del prototipo completamente elettrico all’ELE Rally.

Nonostante Opel Mokka GSE Rally abbia attirato l’attenzione, gli altri piloti si sono concentrati al massimo per garantire una competizione avvincente a bordo delle loro Opel Corsa Rally Electric . Con due migliori tempi in prova speciale, Español ha preso il comando della classifica venerdì e non l’ha ceduto fino al traguardo di sabato sera, nonostante Christian Lemke gli stesse sempre alle calcagna. Dopo l’undicesima prova speciale, solo due decimi di secondo separavano i leader. Solo una prova speciale dopo, Lemke ha perso circa mezzo minuto, ma ha attaccato di nuovo nelle ultime due prove speciali, spingendo così fuori dal podio il pilota ospite Timo van der Marel. “È stato molto divertente”, ha detto il tedesco con soddisfazione. “Nonostante le condizioni difficili, è stato un bel rally, anche se non facile. La macchina era fantastica, siamo riusciti a tenere il passo dei primi per due giorni e siamo molto soddisfatti nel complesso.”

Van der Marel ha combattuto un duro duello con Fabian Kamermans per il titolo di miglior pilota locale per tutta la durata del rally. Kamermans, che come Español, van der Marel, Lemke e il belga Tom Heindrichs, arrivato quinto, ha ottenuto almeno un miglior tempo in una prova speciale, si è detto entusiasta del miglior risultato in Coppa della sua carriera: “È una sensazione fantastica salire sul podio nel mio rally di casa. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere, ma Sito è stato incredibilmente veloce. La lotta per i primi 6 è stata folle. Con il miglior tempo e i cinque punti bonus nella Power Stage, abbiamo quasi ottenuto il massimo, ora siamo terzi in classifica generale e siamo contenti. Non poteva andare meglio”. Kilian Nierenz e Milena Raithel, che erano saliti sul podio nella gara di apertura a Sulingen , hanno concluso sesti.

“Questo è stato un evento davvero speciale per Opel”, ha dichiarato Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport. “La nostra nuova Mokka GSE Rallye ha suscitato grande interesse all’ELE Rally. L’auto ha lasciato un segno forte a livello visivo, acustico e prestazionale. La lotta per la vetta della classifica di Coppa è stata ancora una volta estremamente avvincente. Cinque piloti hanno ottenuto almeno un miglior tempo di prova, a dimostrazione dell’elevato equilibrio tra i concorrenti. Opel ha lanciato una forte dichiarazione a favore del rally elettrico qui nei Paesi Bassi”. Il terzo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” si svolgerà il 14 e 15 giugno al Rallye Vosges Grand-Est. Le veloci auto elettriche allestiranno il loro parco assistenza a St.-Dié-des-Vosges.