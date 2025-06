Alfa Romeo Junior: già oltre 40 mila ordini per il SUV compatto

Alfa Romeo Junior prosegue nel migliore dei modi la sua avventura sul mercato. Alfa Romeo in un recente comunicato stampa ha confermato che il suo nuovo modello entry level che viene prodotto a Tychy in Polonia assieme a Fiat 600 e Jeep Avenger ha raggiunto e superato quota 40 mila unità ordinate dai clienti nei 38 mercati in cui il modello è già stato messo in vendita. Di queste ben il 18 per cento sono versioni elettriche del veicolo che quindi va bene anche nella sua versione a zero emissioni contrariamente a quanto accade ad altri modelli che magari vendono moltissimo con motore termico e zero o quasi nella versione elettrica al 100 per cento.

Già più di 40 mila clienti hanno scelto Alfa Romeo Junior nuova entry level del biscione

Alfa Romeo Junior ad aprile 2025 è stato il modello più venduto in assoluto dalla casa automobilistica milanese con un totale di 1.775 immatricolazioni che da sole rappresentano oltre la metà delle immatricolazioni totali del marchio del biscione. Dunque ancora una volta i numeri confermano che Alfa Romeo ha fatto bene a tornare nel segmento B da cui mancava da diversi anni. Per la precisione dai tempi in cui era presente Alfa Romeo MiTo. Inoltre, contrariamente a quanto pensavano alcuni appassionati, la scelta di puntare su di un SUV compatto piuttosto che su una berlina compatta si è rivelata la scelta giusta.

Naturalmente si spera che quella di Alfa Romeo Junior sia solo la prima di un lungo elenco di scelte giuste che il biscione dovrà fare per poter finalmente essere veramente competitivo nel segmento premium del mercato auto conquistando quote preziose. Si spera che lo stesso possa ora accadere anche con la nuova Stelvio e con la nuova Giulia e con tutte le altre auto che arriveranno da qui al 2030 ad arricchire la gamma della casa automobilistica milanese.