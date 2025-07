Citroën C3 Rally2 ha vinto 94 gare dall’inizio del 2025

In una categoria RC2 ipercompetitiva in cui gareggiano cinque marchi automobilistici, la Citroën C3 Rally2 ha dimostrato le sue prestazioni e la sua competitività nella prima metà del 2025. E che inizio di stagione. A gennaio, Yohann Rossel ha ottenuto una magnifica vittoria nel WRC2 al prestigioso Rally di Monte Carlo a bordo della sua Citroën C3 Rally2 del team PH Sport. Sul podio è salito anche il fratello Léo (terzo), anche lui alla guida di una Citroën C3 Rally2.

Citroën C3 Rally2 è in viaggio verso numerosi titoli nel 2025

Un doppio podio mondiale confermato poche settimane dopo da una nuova vittoria di Yohann Rossel sull’asfalto del Rally Islas Canarias – Rally di Spagna e da altri due podi WRC2 su terra al Rally del Portogallo e al Rally dell’Acropoli. Indipendentemente dal fondo stradale e dalle condizioni, la Citroën C3 Rally2 ha dimostrato le sue prestazioni e la sua affidabilità ai massimi livelli della disciplina. A metà stagione, Yohann Rossel e il suo copilota Arnaud Dunand sono secondi nel campionato WRC2, a soli tre punti dai leader, mentre il team PH Sport è in testa alla classifica a squadre del campionato WRC2.

Nel Campionato europeo rally FIA, dove la RC2 è la categoria regina e richiama una trentina di vetture a ogni evento, la Citroën C3 Rally2 ha ottenuto due ottimi piazzamenti sul podio: al Rally Sierra Moreno con Yoann Bonato e al Rally Ungheria con Mads Ostberg, che occupa il terzo posto provvisorio in campionato.

Yoann Bonato ha conquistato cinque podi in cinque rally disputati nel Campionato Francese Asfalto, tra cui tre vittorie, ed è in lizza per il sesto titolo nazionale al volante della Citroën C3 Rally2. In Italia, Andrea Crugnola ha ottenuto due vittorie ed è al secondo posto nel competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally.

Su 328 rally disputati (al 30 luglio 2025, per un totale di oltre 650 partenze), la Citroën C3 Rally2 ha vinto 94 gare, con un tasso di successo eccezionale del 28,7%. Argentina, Canada, Costa d’Avorio, Messico, Cile, Qatar, Francia, Paesi Bassi, Italia… La Citroën C3 Rally2 ha vinto quest’anno nei continenti europeo, americano, africano e asiatico.

Didier Clement, Customer Sporting Manager, Stellantis Motorsport ha dichiarato: “La Citroën C3Rally2 continua a raccogliere successi. Anche quest’anno, la stagione si preannuncia molto promettente, con statistiche eloquenti. Il continuo lavoro di sviluppo, monitoraggio e consulenza di Citroën Racing consente ai nostri clienti, equipaggi e team, di trionfare in tutto il mondo nei campionati nazionali e internazionali. La varietà dei vincitori dei rally dimostra quanto questa vettura sia stata progettata e sviluppata per renderla accessibile a tutti i tipi di guida e di utilizzo. Siamo solo a metà strada e contiamo di accumulare più di 150 vittorie quest’anno. Vogliamo continuare ad aumentare le statistiche perseguendo gli impegni presi con i nostri clienti che sognano podi, vittorie e titoli”.