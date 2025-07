LaFerrari, il prototipo V12 ibrido va all’asta per oltre 1,2 milioni di dollari

Un esemplare unico e grezzo di Ferrari LaFerrari, utilizzato come banco di prova per lo sviluppo del sistema ibrido V12, sarà presto messo all’asta da RM Sotheby’s a Monterey, con una stima che oscilla tra 900.000 e 1,2 milioni di dollari.

Questo prototipo della LaFerrari, conosciuto internamente con il nome F150 Muletto M4, rappresenta un capitolo fondamentale nella transizione tecnologica del Cavallino Rampante verso la propulsione ibrida ad alte prestazioni. Realizzato nel 2011 su base Ferrari 458 Italia, il veicolo è stato progettato esclusivamente per scopi ingegneristici e test interni. Infatti, è stato utilizzato principalmente sul circuito privato di Fiorano.

Al suo interno non troverete alcun lusso: l’abitacolo di questa “speciale” LaFerrari è spartano, privo di rivestimenti o comfort. Anche l’esterno, volutamente grezzo, mostra segni evidenti di modifiche funzionali come tubi di scarico sovradimensionati, pannelli non verniciati e rivetti esposti. Ogni elemento ha uno scopo puramente tecnico.

Sotto il cofano si nasconde una prima versione del propulsore ibrido V12, capace di erogare 789 CV, una potenza inferiore rispetto ai 963 CV della LaFerrari di produzione, ma comunque sufficiente per validare le prime soluzioni ingegneristiche che avrebbero rivoluzionato il marchio.

Il fatto che Ferrari abbia deciso di mettere in vendita un prototipo come questo è straordinario. Normalmente questi veicoli vengono distrutti o conservati internamente per motivi di riservatezza e sicurezza. La precedente vendita risale al 2022, quando un modello simile fu battuto all’asta per 715.000 dollari. L’impennata del valore è sintomo di un crescente interesse collezionistico verso le supercar ibride di prima generazione. Queste, d’altronde, stanno già diventando pezzi di storia.

Va sottolineato che il prototipo non è omologato per la circolazione su strada né per l’uso su pista, poiché privo dei sistemi di sicurezza obbligatori. Ma per gli appassionati di storia automobilistica e innovazione meccanica, si tratta di un pezzo unico di ingegneria Ferrari.