Jeep Compass raggiunge le 500.000 unità vendute in Brasile

Jeep Compass, prodotta in Brasile, è arrivata sul mercato a settembre 2016 e, sin dal suo lancio, ha tracciato un percorso di successo, diventando un punto di riferimento tra i SUV del Paese. Leader fin dal suo lancio, la Compass ha sempre offerto prestazioni eccellenti, sia su strada che in fuoristrada, e vendite eccellenti. E ora, il modello ha appena raggiunto un altro traguardo, dimostrando la sua forza commerciale nel Paese: ha venduto oltre 500.000 unità in Brasile.

Jeep Compass prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Goiana è il SUV di medie dimensioni più venduto in Brasile

“Parlare della Jeep Compass è meraviglioso. È un modello innovativo che si è sempre evoluto per soddisfare sempre di più i clienti brasiliani. L’anno scorso, la Compass è diventata ancora migliore perché ne abbiamo migliorato il design, la raffinatezza e la tecnologia, e abbiamo offerto prestazioni decisamente superiori con il motore Hurricane da 272 CV“, ha dichiarato Hugo Domingues, Vicepresidente Jeep per il Sud America. “Superare le 500.000 unità vendute in Brasile non è un’impresa da poco per un SUV qualsiasi! Questo dimostra come la Compass rimanga un punto di riferimento nel mercato brasiliano”, ha aggiunto Hugo Domingues.

Leader costante nel suo segmento, la Jeep Compass si posiziona regolarmente tra i 10 veicoli più venduti sul mercato brasiliano. Oltre alla tecnologia, alle prestazioni e alle capacità, la Jeep Compass offre ai clienti anche una garanzia di 5 anni. Il modello si è distinto anche nei premi della stampa specializzata, riscuotendo un vero successo tra la critica automobilistica fin dal suo lancio. Prodotto presso lo Stellantis Automotive Hub di Goiana (PE), il modello viene esportato in diversi paesi dell’America Latina, diventando protagonista dell’industria brasiliana anche in altri mercati. Dunque un altro importante traguardo raggiunto da questo modello che nel frattempo in Europa ha visto debuttare la nuova generazione che in Sud America per il momento non è ancora arrivata.