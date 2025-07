Stellantis supera 1.300.000 immatricolazioni nel mercato auto UE30 nella prima metà del 2025

Alla fine del primo semestre del 2025, Stellantis ha registrato una quota del 17% del mercato automobilistico totale dell’UE30. Il Gruppo ha riaffermato la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, proseguendo al contempo la sua crescita nel segmento dei veicoli ibridi, dove Stellantis ha scalato due posizioni, conquistando la leadership nel primo semestre dell’anno.

Con una quota di mercato del 17% e oltre 1,3 milioni di vendite, Stellantis è il secondo OEM più grande nell’UE30 nel primo semestre del 2025.

Le vendite di veicoli ibridi sono nuovamente aumentate, +4,2 punti percentuale da inizio anno: Stellantis continua a essere leader nel segmento. Leadership confermata anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, in calo del 13% da inizio anno, mentre Stellantis guadagna 1,4 punti percentuali nel primo semestre del 2025 rispetto al primo semestre del 2024, raggiungendo una quota di mercato vicina al 30%.

Gli ordini ricevuti sono aumentati del 10% da inizio anno, mentre le scorte aziendali sono diminuite del 16% nello stesso periodo. Stellantis è leader in Francia, con una quota di mercato prossima al 30% da inizio anno, sia a livello globale che nel segmento elettrico. Peugeot è leader nel mercato complessivo con una quota del 15,6% (+1 punto percentuale rispetto al 2024) e tre modelli nella top ten: 208 (#2), 2008 (#5) ed E-3008 (#7).

Stellantis è leader anche in Italia. FIAT si conferma il marchio più venduto, con la Panda al primo posto sul mercato. Jeep Avenger è il SUV più venduto dall’inizio dell’anno, mentre Alfa Romeo Junior è in testa alla classifica dei SUV premium di categoria B. Nella penisola iberica, Stellantis mantiene la sua leadership in Portogallo e si posiziona al vertice del mercato elettrico complessivo in Spagna. In Germania e nel Regno Unito, Opel/Vauxhall Corsa si classifica al primo posto nel segmento B-Hatch da inizio anno. Nel Regno Unito, Stellantis è leader nel segmento dei piccoli furgoni, con PEUGEOT, Citroën e Vauxhall nelle prime tre posizioni.



Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, ha commentato: “Stiamo ottenendo risultati commerciali in linea con il 2024, sebbene la nostra quota di mercato abbia subito un leggero calo a causa della fine della produzione di alcuni modelli chiave. Una nota positiva è che Stellantis è leader indiscussa sia nel segmento A che in quello B e il nostro portafoglio ordini è in costante crescita: il nostro portafoglio ordini è già superiore del 13% rispetto a dicembre 2024”.

“Questi risultati strategicamente importanti”, ha concluso Jean-Philippe Imparato, “ci consentono di affrontare le turbolenze del mercato con maggiore coerenza. Inoltre, nella prima metà dell’anno, Stellantis ha lanciato 15 nuovi modelli per 10 marchi diversi, tra cui Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e FIAT Grande Panda, segnando una forte offensiva nel segmento B, i cui risultati si rifletteranno presto sull’andamento dei volumi. Entro la fine dell’anno arriveranno la nuova FIAT 500 MHEV e la nuova Jeep Compass. “