DS N°4: la casa francese ha scelto il Portogallo per la sua presentazione globale dinamica

Dal 29 settembre all’8 ottobre, il Portogallo ospiterà la presentazione globale dinamica della DS N°4. Il marchio premium francese di Stellantis ha scelto la regione di Porto e del Douro per mettere in mostra le qualità della sua nuova berlina compatta, che arriverà sul mercato portoghese a ottobre. È la prima berlina multi-energia del suo segmento a offrire una gamma completa di propulsori elettrificati, e in particolare una versione 100% elettrica.

La regione di Porto e del Douro accoglierà più di 250 professionisti della stampa specializzata mondiale che testeranno la DS N°4

Per testare i motori disponibili su questo nuovo modello – E-Tense 100% elettrica, Hybrid e Plug-in Hybrid – saranno presenti in Portogallo oltre 250 giornalisti ed esperti del settore automobilistico provenienti da 15 Paesi.

Scegliendo questa regione nel nord del Portogallo, DS Automobiles intende offrire a tutti i partecipanti l’opportunità di sperimentare e apprezzare una serie di produzioni artigianali e altamente tecnologiche provenienti dalla regione di Porto e del Douro, che riflettono fedelmente i valori che caratterizzano le auto DS Automobiles.

DS N° 4 è l’ultima creazione di DS Automobiles. Progettata per clienti che ricercano stile, eleganza, versatilità e piacere di guida, ridefinisce gli standard delle berline compatte premium con un equilibrio unico tra design audace, maneggevolezza, comfort e connettività avanzata.

Con una lunghezza di 4,40 m, una larghezza di 1,87 m e un’altezza di 1,47 m, la N°4 punta a offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni e raffinatezza. La sua nuova firma luminosa è distintiva, direttamente ispirata alla concept car DS E-Tense Performance e a un’altra delle creazioni più recenti del marchio, la N°8. Il fascio luminoso si estende dai bordi del paraurti per convergere a segmenti verso il logo DS illuminato al centro, conferendo alla N°4 una presenza unica e un aspetto accattivante, indipendentemente dal livello di allestimento. Ciò rafforza la sua identità visiva all’avanguardia e l’immagine di alta qualità.

Costruita sulla piattaforma modulare EMP2, la N. 4 si distingue per la sua maneggevolezza e il comfort impeccabili. Le sospensioni e lo sterzo contribuiscono a un’esperienza di guida davvero piacevole. Il telaio è stato sviluppato con particolare attenzione per offrire una guida unica. La competenza degli ingegneri del marchio ha permesso loro di raggiungere un eccellente equilibrio tra dinamismo e comfort. La nuova versione E-Tense 100% elettrica, come le altre versioni, offre una guida estremamente agile e piacevole.

Con DS N°4, DS introduce per la prima volta nel segmento C premium un propulsore E-TENSE 100% elettrico. DS N°4 E-Tense coniuga un’autonomia di 450 km (ciclo combinato WLTP) e prestazioni elevate con 213 CV e 343 Nm di coppia. Sviluppata con componenti all’avanguardia, questa versione si avvale di tecnologie innovative derivate dall’esperienza di DS Automobiles in Formula E, in particolare nell’area software, per offrire un’esperienza di guida elettrica senza compromessi.

La DS N°4 è dotata di DS Drive Aassist 2.0, un’esperienza di guida semi-autonoma di Livello 2 che consente cambi di corsia, sorpassi semi-automatici e raccomandazioni di velocità basate sulla segnaletica stradale. DS Drive Aassist 2.0 include sensori che registrano tutto ciò che accade all’interno e all’esterno dell’auto, garantendo una guida fluida e senza preoccupazioni.

La DS N°4 offre anche il DS Driver Attention Monitoring, un nuovo assistente che analizza costantemente il livello di attenzione e di affaticamento del conducente tramite una telecamera a infrarossi installata nel montante del parabrezza, nonché i fari DS Matrix Led Vision, che contribuiscono anch’essi a questa serenità dinamica.

DS N°4 è dotata anche del DS Extended Head-Up Display, una tecnologia di visualizzazione che ottimizza l’esperienza di guida proiettando le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del conducente. Grazie a un effetto ottico avanzato, i dati sembrano sospesi a quattro metri dal parabrezza, con una diagonale di 21 pollici.

Questo display immersivo, che integra un nuovo quadro strumenti ingrandito da 10,25 pollici con un’ergonomia completamente ridisegnata, fa parte di un ecosistema digitale che ruota attorno al DS IRIS SYSTEM. Un’interfaccia davvero intelligente, questo sistema di infotainment basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT adotta l’ergonomia fluida e intuitiva di uno smartphone.