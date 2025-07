Alfa Romeo 33 Stradale: Valtteri Bottas ha ricevuto la sua

Che fra i fortunatissimi clienti delle sole 33 unità di Alfa Romeo 33 Stradale ci fosse anche Valtteri Bottas, pilota di Formula 1 del team del Biscione (quando come title sponsor della Sauber militava nel Circus), era stato confermato a inizio anno dal Costruttore del Biscione. Sebbene inizialmente si pensava che l’esemplare a lui riservato fosse stato già consegnato nelle sue mani, soltanto adesso Alfa Romeo ha ammesso di aver destinato a Valtteri Bottas una delle sole 33 Alfa Romeo 33 Stradale mai prodotte.

Nelle scorse ore il Costruttore del Biscione annunciava infatti di aver consegnato nelle mani di Bottas un’esemplare, personalizzato da lui stesso, della splendida sportiva. La 33 Stradale, da ciò che si nota nelle immagini rilasciate sui social di Alfa Romeo, è stata recapitata a Valtteri Bottas presso il concessionario Groupe Segond Automobiles con sede nel Principato di Monaco; si tratta di un dealer specializzato nella gestione di supercar di vari marchi. Una condizione che ha permesso al pilota di Formula 1, oggi terzo pilota del team Mercedes AMG, di prendere confidenza con la sportiva presso le strette stradine del Principato dove Valtteri Bottas è stato già avvistato a bordo della sua nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

L’Alfa Romeo 33 Stradale di Valtteri Bottas è stata personalizzata sfruttando il programma dedicato messo a disposizione dal costruttore

Dalle poche immagini rilasciate dal Costruttore del Biscione, l’Alfa Romeo 33 Stradale di Valtteri Bottas risulta finemente personalizzata dal pilota di Formula 1 che ha avuto accesso all’esclusivo “Club 33” e alle possibilità di personalizzazione offerte dal programma “Bottega” destinato ai 33 proprietari della sportiva del Biscione. La colorazione della carrozzeria è rimasta rossa, in pieno stile Alfa Romeo, così come è stato adottato il nuovo Scudetto Alfa Romeo a listelli orizzontali in luogo dell’altra possibilità offerta dal programma che sarebbe stata scelta soltanto per pochi esemplari. Al posteriore la scritta Alfa Romeo, posta al centro del cofano motore, non è nera ma piuttosto sembrerebbe essere verniciata in oro (o argento). Molto interessante la caratterizzazione scelta per i cerchi ruota; in nero lucido con gli elementi posti fra i fori verniciati in colorazione dorata.

All’interno dell’abitacolo viene meno la caratterizzazione in arancio dei rivestimenti vista sull’Alfa Romeo 33 Stradale a disposizione del Biscione. Qui Bottas ha scelto l’Alcantara e elementi in pelle rossa per i sedili, i rivestimenti delle portiere e del volante. La plancia posta fra i due sedili è stata scelta nella caratterizzazione in fibra di carbonio, mettendo da parte quella in alluminio molto apprezzata sulla 33 Stradale vista finora. Valtteri Bottas potrà sfoggiare la sua nuova Alfa Romeo 33 Stradale accanto a una Giulia GTAm già nelle sue disponibilità; d’altronde Bottas è stato al centro dello sviluppo dinamico della 33 Stradale. Alla consegna c’erano, fra gli altri, Cristiano Fiorio, Responsabile di Alfa Romeo Marketing e Communication Global, Daniela Coluccia, Global Brand Content Manager di Alfa Romeo, Andrea Pallard, Vice President Global di Alfa Romeo e Maserati Communication, e Jean-Philippe Delaire, Chief Vehicle Engineer di Stellantis Motorsport.