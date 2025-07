Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nel 2026 le prime edizioni speciali e non si esclude un aggiornamento

Come vi abbiamo già scritto in precedenza le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che originariamente avrebbero dovuto debuttare tra il 2025 e il 2026 sono state rinviate a data da destinarsi. Di conseguenza la vita delle attuali generazioni si allungherà. Per renderle più appetibili come già anticipato anche dal CEO Santo Ficili saranno lanciate sul mercato alcune edizioni speciali che avranno il compito di mantenere alto l’interesse per queste vetture che a questo punto potrebbero arrivare fino a fine 2027 o forse addirittura anche al 2028.

Si allunga la vita di Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nel 2026 in arrivo le prime edizioni speciali

Le prime edizioni speciali di Alfa Romeo Giulia e Stelvio potrebbero arrivare già nel corso del 2026. Si attendono novità molto interessanti che potrebbero riaccendere l’interesse dei clienti nei confronti di queste due auto, entusiasmo che attualmente sembra essere un po’ sopito come conferma il forte calo della domanda che ha costretto lo stabilimento di Cassino ad una chiusura anticipata per le ferie estive e che non fa dormire sogni tranquilli ai dipendenti della fabbrica per quanto concerne il proseguo del 2025 e anche tutto il 2026.

Le prime edizioni speciali potrebbero arrivare già entro la prima metà del 2026. A questo punto inoltre non è nemmeno da escludere un aggiornamento delle due vetture che possa permettere loro di arrivare fino al 2027 o addirittura al 2028. Qualche novità potrebbe esserci anche agli allestimenti e alla gamma di motori. Maggiori informazioni in proposito li avremo già nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo infatti che entro fine anno Santo Ficili dovrebbe confermare il nuovo piano di Alfa Romeo e sapremo così per quanto tempo ancora le due auto faranno parte della gamma della casa automobilistica del biscione.