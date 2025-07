Ferrari FXX K, cosa c’è di più accessibile se vuoi la supercar? Il modellino LEGO Technic

Quando si parla di Ferrari, anche in formato scala ridotta, è facile pensare a cifre fuori portata. Eppure, il nuovo set LEGO Technic dedicato alla Ferrari FXX K riesce a coniugare fascino da hypercar con un prezzo decisamente (e sorprendentemente) contenuto.

A differenza di altri set LEGO Technic di fascia alta, come la Lamborghini Sián con cambio a 8 rapporti funzionante, che arriva a diverse centinaia di euro, questa FXX K arriva sul mercato con un prezzo ben più abbordabile: 60 euro, un affarone e un gran bel regalo. Non si tratta, come molti appassionati sapranno, di un semplice modellino da montare: non si tratta di un gioco per bambini, ma è un prodotto da veri intenditori, sia del mondo LEGO che del mondo delle costruzioni e del modellismo.

Il kit è composto da 897 pezzi ed è quindi molto più compatto rispetto ad altri modelli Technic di punta (il set della Sián, per esempio, ne ha oltre 3.000), ma resta comunque imponente nelle dimensioni: 28 cm di lunghezza, 7,5 cm in altezza e 11,4 cm in larghezza. Un formato perfetto per esporla accanto ad altre supercar LEGO come l’Aston Martin Valkyrie, la Koenigsegg Jesko o la Bugatti Bolide, tutti set con prezzi simili.

Nonostante la sua compattezza, questo modello non rinuncia ai dettagli. Le portiere si aprono ad ali di gabbiano, proprio come nella FXX K reale, mentre il piccolo V12 in plastica è animato da pistoni mobili. C’è anche un sistema di sterzo anteriore funzionante e un differenziale posteriore, caratteristiche che rendono il set fedele alla filosofia Technic. Ovviamente, non ci sono repliche del sistema ibrido o elettronico originale della vettura. Il compromesso tra fedeltà e costo, però, è ben calibrato.

Il set è già ordinabile e arriverà sugli scaffali fisici e digitali a partire dall’1 agosto. Vale la pena ricordare che la Ferrari FXX K è nata come track-only derivata dalla LaFerrari, e ha debuttato oltre 10 anni fa con un V12 aspirato abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 1.036 cavalli. Solo meno di 40 esemplari furono costruiti, ciascuno al costo di circa 3 milioni di dollari. Un’auto leggendaria, che oggi puoi ricreare (in qualche modo) direttamente nel salotto di casa.