Nuova Fiat Pandissima: che fine ha fatto? Tutto tace

Nuova Fiat Pandissima sarà la prossima novità di Fiat per la sua gamma. Il suo arrivo era previsto per questa estate e così dovrebbe andare in attesa di cambiamenti. Era stato lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois a dire nei mesi scorsi che il nuovo crossover di segmento C avrebbe debuttato nel corso della prossima estate. Tutto faceva pensare a luglio come mese più probabile per la sua presentazione in uno dei giorni in cui spesso Fiat presenta nuovi modelli e cioè il 4 luglio oppure l’11 luglio.

Al momento non ci sono notizie a proposito della nuova Fiat Pandissima

Al momento però tutto tace. Non ci sono foto spia della nuova Fiat Pandissima e nessuna indicazione che il suo debutto possa avvenire a breve. Nemmeno nelle recenti dichiarazioni di Olivier Francois si parla di questo atteso modello che in passato era stato soprannominato anche Fiat Giga Panda e che come sappiamo sarà la seconda vettura della nuova famiglia Panda dopo Fiat Grande Panda. Forse si attende l’insediamento del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa che entrerà ufficialmente in carica il prossimo 23 giugno e che dovrebbe subito annunciare il piano industriale di Stellantis per i prossimi anno con le date di lancio dei futuri modelli. Così come non è da escludere che nonostante il massimo riserbo alla fine a breve possano arrivare le prime notizie importanti su questo atteso modello.

Nuova Fiat Pandissima sarà il primo di due crossover di segmento C di Fiat lunghi circa 4,4 metri. A seguire entro fine anno o al massimo agli inizi del 2026 dovrebbe debuttare anche la nuova Fastback. Entrambi saranno prodotti su piattaforma smart car di Stellantis e arriveranno sul mercato in versione ibrida, elettrica al 100 per cento e molto probabilmente anche a benzina.