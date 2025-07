Fiat: entro fine anno la sorpresa potrebbe essere doppia

In casa Fiat al momento sembra tutto tranquillo ma questa potrebbe essere la classica quiete prima della tempesta. Infatti oltre al via della produzione della nuova 500 ibrida a Mirafiori entro novembre ci potrebbero essere addirittura due altre sorprese entro fine anno. Ci riferiamo ai due nuovi modelli della nuova famiglia Panda che saranno prodotti a Kenitra a partire dal 2026 e che potrebbero entrambi essere presentati entro fine anno.

Due grosse sorprese sembrano essere all’orizzonte in casa Fiat entro fine anno

Al momento per la verità non è ancora chiaro se ambedue saranno presentati insieme o se prima ne vedremo uno e poi a seguire l’altro. Ci riferiamo naturalmente ai due crossover di segmento C lunghi circa 4,4 metri che nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e che prenderanno il posto di Tipo nella gamma della casa automobilistica torinese. Soprannominati al momento Giga Panda e Panda Fastback quasi certamente avranno nomi diversi. La Panda Fastback di recente è stata avvistata nelle prime foto spia segnale questo che il suo sviluppo va avanti e procede bene. Come dicevamo entrambe queste vetture saranno prodotte in Marocco e vendute in tutto il mondo. In Sud America saranno prodotte quasi certamente in Brasile a Betim insieme alla Grande Panda. Li però avranno nomi diversi con la Giga Panda che si chiamerà nuova Fiat Pulse e la Panda Fastback che si chiamerà nuova Fiat Fastback.

Foto, Instagram | KindelAuto

Da queste due vetture Fiat si aspetta molto in termini di immatricolazioni e nuove quote di mercato con lo stabilimento di Kenitra che diventerà sempre più centrale per il gruppo automobilistico. Con un rapporto qualità prezzo davvero interessanti e con versioni ibride, a benzina ed elettriche le due auto si candidano a diventare dei veri e propri bestseller nel loro segmento. Ricordiamo infine che la Giga Panda avrà pure una versione a 7 posti mentre la Panda Fastback si caratterizzerà per un posteriore quasi da SUV coupè. Lo stile di entrambe però deriverà chiaramente da quello della Grande Panda e ciò sarà evidente soprattutto all’anteriore e all’interno.