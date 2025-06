Fiat Grande Panda con motore benzina e cambio manuale: ecco quando arriva

Fiat Grande Panda è stata svelata l’11 luglio 2024 e lo scorso 28 gennaio si sono finalmente aperti gli ordini sia per la versione elettrica che per quella ibrida. Le prime unità di quest’ultima come vi diciamo in un altro nostro articolo, sono finalmente disponibili in pronta consegna. Di queste auto però sappiamo già che arriveranno altre versioni. Si parla di una elettrica low cost, un’elettrica a lunga autonomia, e anche di una versione con motore a benzina e cambio manuale. A proposito di quest’ultima nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio 24 il CEO di Fiat Olivier Francois ha confermato ufficialmente quando finalmente sarà disponibile.

Entro fine anno in arrivo la versione con motore benzina e cambio manuale di Fiat Grande Panda

Parlando nei giorni scorsi con il programma Shift Olivier Francois ha confermato che l’arrivo di Fiat Grande Panda con motore a benzina da 1.2 litri e 100 cavalli e cambio manuale avverrà entro fine anno. Si tratta di un modello particolarmente atteso da molti clienti che preferiscono un motore termico puro e il cambio manuale e che dovrebbe abbassare ulteriormente il prezzo della vettura divenendo la nuova entry level. I prezzi non si conoscono ancora ma considerando che la gemella Citroen C3 parte da 15.900 euro è assai probabile che il prezzo di partenza di questo modello possa essere intorno ai 16 mila euro.

Ricordiamo inoltre che Fiat Grande Panda sarà un modello globale che non verrà venduto solo in Europa ma anche in Nord Africa e America Latina. In questo continente l’auto dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento di Betim In Brasile e venduta con il nome di nuova Fiat Argo.