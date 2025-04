Nuova Fiat Fastback: più che il prezzo sarà il design a fare la differenza

Nuova Fiat Fastback sarà la terza vettura della futura famiglia Panda che ha debuttato con la nuova Fiat Grande Panda e che presto accoglierà come suo secondo modello un altro crossover di segmento C attualmente soprannominato come nuova Fiat Pandissima. Si tratterà anche in questo caso come per la Pandissima di un crossover di segmento C ma la differenza tra i due modelli la farà sicuramente il design.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Fiat Fastback in arrivo nel 2026

Infatti se la nuova Fiat Pandissima sarà lunga 4,4 metri con uno stile squadrato puntando su praticità, spazio, convenienza e funzionalità, la nuova Fiat Fastback sarà invece un modello che più che sul prezzo punterà sul design. Infatti si tratterà di una proposta più accattivante per completare la gamma della principale casa automobilistica fornendo un modello diverso dal resto della gamma e più interessante esteticamente parlando per chi cerca qualcosa di più sportivo e giovanile. Quindi insomma si tratterà di un modello pensato per attirare anche un altro tipo di cliente e non solo le famiglie e chi cerca un’auto spaziosa per passeggeri e bagagli. Anche questa vettura nascerà sulla smart car platform come Grande Panda e Pandissima e dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,35 metri quindi qualcosina in meno rispetto alla Pandissima.

A proposito di quello che potrebbe essere lo stile definitivo della nuova Fiat Fastback, conosciuta anche con il soprannome di Panda Fastback ma ovviamente non si escludono altri nomi, qui vi mostriamo un render realizzato nelle scorse ore dal famoso designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva conosciuto anche come KDesign che ha immaginato così il futuro modello della casa torinese sulla base dei teaser emersi fino ad ora e delle immagini pixellate che la stessa Fiat aveva pubblicato nei mesi scorsi. Grosso modo lo stile del modello potrebbe essere questo anche se ovviamente non si esclude che alla fin fine la parte anteriore del modello possa avvicinarsi ancora di più come stile a quello di Fiat Grande Panda.

Per quangto riguarda la gamma dei motori invece non ci dovrebbero essere sorprese con le stesse soluzioni adottate per Grande Panda e per la futura Fiat Pandissima. Ci sarà dunque la versione ibrida entry level e quella elettrica top di gamma. In alcune aree del mondo ci sarà spazio anche per le versioni a benzina. Infine per quanto riguarda i prezzi come dicevamo non saranno l’elemento su cui punterà questo modello per farsi strada anche se comunque saranno in linea con quelli del resto della gamma di Fiat non discostandosi eccessivamente. Qualche cosa in più rispetto alla Pandissima magari i clienti la dovranno pagare ma comunque niente di eccezionale. Le idee più chiare su questa auto sicuramente le avremo già nel corso dei prossimi mesi ed in particolare quando avverrà il debutto della nuova Fiat Pandissima la prossima estate dato che si dice che parte anteriore, interni e gamma di motori saranno praticamente uguali.