Nuove Fiat Pandina e 500: saranno italiane al 100%, di qualità e con un buon prezzo

Nuove Fiat Pandina e 500 saranno le future generazioni delle due celebri vetture della principale casa automobilistica italiana. Il loro debutto è previsto entro il 2030 con la possibilità che la Pandina possa arrivare anche uno o due anni prima. Queste due vetture di segmento A saranno entrambe prodotte in Italia rispettivamente la nuova 500 a Mirafiori e la nuova Pandina a Pomigliano esattamente come accade adesso con le attuali generazioni.

Il fiore all’occhiello della produzione di Stellantis in Italia? Saranno le nuove Fiat Pandina e 500

Le nuove Fiat Pandina e 500 dunque saranno una sorta di emblema della futura produzione di Stellantis in Italia. Ricordiamo che nelle intenzioni del gruppo vi è quello di aumentare la produzione nel nostro paese con la speranza ovviamente che vi siano le condizioni per poterlo fare realmente. Molto dipenderà da come si evolveranno le cose nel nostro paese e se le condizioni per aumentare la produzione di auto dal punto di vista dei costi energetici, degli incentivi etc. saranno quelle giuste.

Ad ogni modo le nuove Fiat Pandina e 500 rappresentano delle certezze per Stellantis. Queste due auto infatti saranno al 100 per cento italiane e offriranno dei buoni numeri di vendita. Questo in quanto entrambe saranno legate da alcune caratteristiche tipiche delle auto di Fiat. Ci riferiamo in particolare ad un ottimo rapporto qualità prezzo che secondo indiscrezioni con la prossima generazione delle due segmento A riguarderà anche le versioni elettriche al 100 per cento con l’obiettivo di democraticizzare la mobilità verde che al momento risulta eccessivamente cara per gli automobilisti.

Le nuove Fiat Pandina e 500 subiranno un bel cambiamento di design ma conserveranno le attuali dimensioni. Quella che cambierà maggiormente sarà la Pandina che come vi abbiamo già detto avrà uno stile più simile a quello della Grande Panda ma anche alla prima generazione di Panda quella di inizio anni ’80 dunque sarà vagamente retrò. Quello che senza dubbio migliorerà è la tecnologia e la qualità dei materiali a bordo. Da questo punto di vista rispetto all’attuale generazione Fiat vuole fare un netto salto di qualità. La sfida principale sarà quella dei prezzi che si preannunciano molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la versione entry level con motore a benzina che se si farà potrebbe partire addirittura da meno di 14 – 15 mila euro.

Ovviamente la nuova Fiat 500 rimarrà tra le due la proposta più costosa anche se la versione elettrica dovrebbe essere notevolmente più economica rispetto a quella attuale. Fin da subito ci sarà anche una versione ibrida che potrebbe avere un prezzo di partenza simile a quella del modello attuale la cui produzione partirà da novembre a Mirafiori. Quindi si ipotizza un prezzo intorno ai 17 mila euro.