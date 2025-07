Fiat Fastback raggiunge le 150.000 unità prodotte in Brasile

Sinonimo di comfort, tecnologia e raffinatezza, la Fiat Fastback, il primo SUV Coupé di Fiat, ha appena raggiunto il traguardo delle 150.000 unità prodotte in Brasile. Sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim, nel Minas Gerais, il modello è arrivato sul mercato nel 2022 e, da novembre 2024, ha iniziato ad offire anche la tecnologia ibrida, consolidando la sua posizione come una delle figure di spicco del marchio nel futuro della mobilità.

Fiat Fastback è prodotto presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG) ed è il primo SUV Coupé di Fiat

Secondo SUV Fiat prodotto in Brasile, Fiat Fastback combina le migliori qualità di un SUV, come le dimensioni robuste e l’elevata altezza da terra, con l’eleganza di una coupé. Disponibile in cinque allestimenti – Fastback Turbo 200 AT, Audace T200 AT Hybrid, Impetus T200 AT Hybrid, Limited Edition T270 AT e Abarth – il SUV soddisfa le esigenze degli acquirenti di SUV, offrendo il bagagliaio più grande della sua categoria in Brasile, con una capacità di 600 litri, un ampio spazio interno e una posizione di guida rialzata.

“La Fiat Fastback è stata un successo fin dal suo lancio e ha rivoluzionato la categoria con il suo design da Coupé e, qualche anno dopo, ha introdotto Fiat nel segmento dei SUV ibridi. È un modello che, oltre alla raffinatezza, coniuga tecnologia, design accattivante e prestazioni. È un’auto completa per chi cerca comfort con un tocco di sportività”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth in Sud America.

Il modello ha subito recenti modifiche, evolvendo il design, il comfort e la tecnologia nel model year 2026, con una nuova, esclusiva griglia ridisegnata con linee più dritte e precise, oltre a nuove finiture in nero lucido sulle prese d’aria anteriori. Le versioni Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270 offrono il pacchetto Sunroof, che include un tetto panoramico, fendinebbia a LED e illuminazione delle alette parasole, oltre al monitoraggio dell’angolo cieco, una tecnologia che, oltre a emettere avvisi acustici e visivi nello specchietto retrovisore, previene anche i tamponamenti rilevando gli ostacoli quando il conducente fa retromarcia.

La Fiat Fastback è dotata anche del pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) a partire dalla versione Audace, del caricabatterie a induzione per cellulari, del cruscotto completamente digitale e del sistema multimediale da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless . A ottobre 2023 arriva sul mercato la Fiat Fastback Abarth. Più sportiva, la versione con il logo dello Scorpione monta un motore T270 da 185 CV e 270 Nm di coppia, una taratura esclusiva che regala maggiori prestazioni e un rombo sportivo del motore, caratteristica esclusiva del modello resa possibile dall’esclusivo impianto di scarico e dalla modalità Poison, che garantisce una mappatura dell’acceleratore specifica che consente di raggiungere la stessa velocità nel 60% del tempo rispetto alla modalità Sport.

Anche l’Abarth Fastback ha subito modifiche per il model year 2026. Ha ricevuto un nuovo design, un frontale ridisegnato con un nuovo paraurti e un nuovo logo con la scritta “Abarth” in una tonalità più scura, che ora occupa il centro della griglia, seguendo lo standard globale del marchio. La griglia inferiore è stata ridisegnata, seguendo le stesse linee rette del nuovo frontale, abbinate alle prese d’aria laterali, che hanno ricevuto una finitura rossa. Nuovi esclusivi cerchi da 18 pollici con finitura nero lucido e cerchi cavi completano il look esterno.

La versione più sportiva df Fiat Fastback è dotata anche di tetto panoramico, nuovi sedili con il nome Abarth ricamato insieme al disegno dello scorpione e cuciture rosse, nonché regolazione elettrica del sedile del conducente e monitoraggio dell’angolo cieco.