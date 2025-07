Nuova Fiat 500 ibrida: si avvicina il suo debutto, uno sguardo più da vicino nelle ultime foto spia

Nuova Fiat 500 ibrida è ormai sempre più vicina al debutto. Come sappiamo infatti la produzione inizierà a novembre e le prime 5 mila unità dovrebbero essere prodotte entro fine anno. Nel frattempo sul web sono apparse nuove foto spia del prototipo del modello visto da vicino. Si tratta degli scatti realizzati da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit pubblicati sui social. Come sappiamo questo sarà un modello fondamentale per il futuro dello stabilimento di Mirafiori con Fiat che pensa di poterne produrre e vendere oltre 100 mila unità all’anno grazie ad un prezzo di partenza assai accattivante di circa 17 mila euro.

Nuove foto spia in strada per il prototipo della nuova Fiat 500 ibrida

Come già si era capito in precedenza ed è stato confermato anche dagli stessi dirigenti della casa torinese, la nuova Fiat 500 ibrida non presenta cambiamenti significativi rispetto al modello attuale, mantenendo un design e un’impostazione del tutto familiari. Si tratta di una scelta chiaramente orientata alla continuità, senza interventi estetici o tecnici rilevanti, né l’introduzione di un restyling. L’obiettivo sembra essere quello di offrire subito un’alternativa ibrida, affiancando la 500e elettrica, senza creare discontinuità per i clienti.

È possibile che la gamma attuale resti invariata fino al 2030, anno in cui è attesa una nuova generazione della 500, già confermata in versioni sia ibride che elettriche. Fiat intende quindi proseguire con una strategia multi-energia, prolungando la presenza dei motori termici il più a lungo possibile. Olivier Francois, responsabile del marchio, ha scelto un approccio prudente, monitorando l’evoluzione del mercato e delle normative ambientali prima di abbandonare completamente le alimentazioni tradizionali, evitando così scelte affrettate o rischi eccessivi.

Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello destinato ad essere uno dei punti fermi della gamma della principale casa automobilistica italiana ancora per molti anni.