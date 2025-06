Fiat Campagnola: nuova ipotesi di design per un futuro fuoristrada luxury e moderno

Nuova Fiat Campagnola di recente è tornata alla ribalta con una serie di render apparsi sul web che hanno fatto molto scalpore. Sono in tanti infatti a desiderare il ritorno di Fiat nel segmento dei fuoristrada. Al momento però non sembra che questa ipotesi rientri nei piani della principale casa automobilistica italiana che vuole aumentare le sue quote di mercato concentrandosi su segmenti molto popolari come quello delle city car di segmento A, delle auto compatte di segmento B e anche dei crossover di segmento C.

Nuova ipotesi di design di una futura Fiat Campagnola

A proposito di una ipotetica nuova Fiat Campagnola, oggi vi segnaliamo il render del designer e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima interpretazione di come potrebbe essere un futuro fuoristrada della casa torinese.

Questa ipotetica futura Campagnola è stata immaginate sul telaio della Jeep Wrangler, condivide interamente la meccanica e la tecnologia del celebre fuoristrada americano. Progettata in due distinte versioni, una luxury, più raffinata ed elegante, dedicata a chi cerca comfort e stile anche fuori dai percorsi urbani, e una versione cross, pensata specificamente per gli appassionati dell’off-road più estremo, con assetto rinforzato, protezioni aggiuntive e prestazioni ottimizzate per affrontare qualsiasi terreno.

Sicuramente un’ipotesi interessante come del resto tutte quelle proposte da MDP Automotive che però purtroppo al momento non trova alcun riscontro nella realtà. Questo sebbene Stellantis avrebbe i mezzi e le tecnologie per realizzare un qualcosa di simile che però al momento non rientra nei suoi progetti per il brand Fiat che invece è impegnato con l’espansione della famiglia Panda che dopo la Grande Panda dovrebbe accogliere già a partire da questa estate la nuova Pandissima e poi a seguire anche la Fastback.