Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Mojito è la nuova edizione speciale pensata per il Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata Jeep Wrangler, un veicolo fuoristrada a tutti gli effetti, la “Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Mojito!” presso i concessionari Jeep autorizzati in tutto il Paese a partire da sabato 24 maggio, con sole 100 unità disponibili. Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore è di 9.170.000 yen (tasse incluse).

La “Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Mojito!” è una straordinaria versione in edizione limitata, sviluppata a partire dalla già iconica variante Rubicon della Wrangler, e si distingue per l’adozione di un audace e vivace colore verde brillante denominato “Mojito!”, che conferisce al veicolo una personalità unica, fresca ed estroversa, pensata per chi ama farsi notare e vivere avventure all’aperto con stile e grinta. Questo particolare allestimento è stato concepito per esaltare non solo l’estetica, ma anche le funzionalità e il piacere di guida tipico dei fuoristrada Jeep.

Uno degli elementi distintivi più apprezzati della Wrangler Unlimited Rubicon Mojito! è la presenza della tanto richiesta e innovativa funzione “Sky One-Touch Power Top”, un sistema automatizzato che permette di aprire e chiudere la capote elettrica in circa 20 secondi tramite la semplice pressione di un pulsante posizionato all’interno dell’abitacolo. Questo meccanismo consente agli occupanti di passare rapidamente da una configurazione chiusa a una completamente aperta, offrendo un’esperienza di guida en plein air senza lo sforzo e i tempi richiesti dai tradizionali tettucci manuali.

Inoltre, per aumentare ulteriormente la sensazione di spaziosità e di libertà tipica della guida a cielo aperto, è possibile rimuovere anche il finestrino posteriore. Questa operazione, semplice e veloce, contribuisce a una connessione ancora più diretta con l’ambiente circostante. Il vetro posteriore, una volta smontato, può essere custodito in una borsa dedicata, appositamente progettata per proteggerlo da graffi e danni, che può essere comodamente fissata allo schienale del sedile posteriore, garantendo ordine e praticità all’interno dell’abitacolo. Con questa configurazione, la Rubicon Mojito! rappresenta l’unione perfetta tra spirito avventuroso, innovazione tecnologica e design funzionale, confermandosi come un’opzione irresistibile per gli appassionati del marchio Jeep.

Jeep sarà presente anche al Green Room Festival, un evento a tema musicale e artistico che si terrà allo Yokohama Red Brick Warehouse dal 23 al 25 maggio 2025. Lo stand ospiterà il nuovo veicolo in edizione limitata annunciato, la Wrangler Unlimited Rubicon Mojito!