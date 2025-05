Nuove Fiat Pandissima e Fastback: sempre più vicino il loro debutto

Si avvicina sempre di più il momento delle nuove Fiat Pandissima e Fastback. La prima, che qui vi mostriamo in un render di Motor.es, dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate, molto probabilmente a luglio. Non escludiamo che già nel corso del prossimo mese di giugno possano trapelare le prime immagini senza veli. Si tratterà di un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Fiat Pandissima e Fastback: per il loro debutto ci siamo quasi ormai

La nuova Fiat Pandissima, che potrebbe anche avere un nome diverso sul mercato, sarà un SUV dalle forme squadrate che arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica. La variante ibrida della Pandissima incorporerà un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri con 136 CV, accoppiato a un cambio automatico a 6 rapporti. Questa configurazione sarà supportata da un’unità elettrica da 29 CV, consentendo alla vettura di funzionare anche in modalità completamente elettrica.

Dall’altra parte, la versione completamente elettrica della Pandissima vedrà l’installazione di un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, con la possibilità di offrire in futuro una versione con una batteria di capacità superiore.In alcuni mercati dovrebbe esserci spazio anche per il benzina ma non sappiamo se anche l’Italia sarà tra questi. Ampio spazio interno e buon rapporto qualità prezzo saranno le sue caratteristiche principali. Esteticamente parlando il modello avrà molto in comune con Fiat Grande Panda di cui sembrerà una sorta di versione più grande.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Fastback, il suo debutto dovrebbe avvenire entro fine anno. In questo secondo caso però c’è qualche dubbio in più. Infatti qualcuno ipotizza che possa essere il 2026 l’anno giusto per il suo debutto. Si tratterà di un SUV di segmento C dallo stile coupeggiante con il tetto spiovente al posteriore. Con questo modello che per certi versi potrebbe ricordare la Citroen Basalt brasiliana Fiat punta a conquistare un nuovo tipo di cliente entrando in un segmento di mercato in cui non ha mai messo piede prima in Europa. Anche in questo caso la piattaforma sarà la smart car e i motori dovrebbero essere gli stessi della nuova Fiat Pandissima. Con queste due vetture Fiat potrebbe conquistare nuovi clienti, aumentare le sue quote di mercato e dare serio filo da torcere ad un concorrente diretto come Dacia ma anche alle cinesi. Vedremo dunque che novità ci saranno nei prossimi giorni a proposito di questi due attesi modelli destinati a cambiare per sempre la gamma di Fiat.