Due podi per il Trofeo Lancia in un weekend adrenalinico al Rally Due Valli

Tra adrenalina pura, colpi di scena e un’affluenza da record, la 43ª edizione del Rally Due Valli ha rappresentato un fine settimana memorabile per Lancia, protagonista a Verona con la seconda tappa del Trofeo Lancia, in concomitanza con il quarto round del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR SPARCO). Durante le due intense giornate di gara, la nuova Ypsilon Rally4 HF ha affrontato uno dei tracciati più impegnativi del panorama nazionale, con otto prove speciali e oltre 105 km cronometrati su asfalto.

Con 24 equipaggi al via, di cui 19 con piloti Under 35, la potente Lancia Ypsilon Rally4 HF ha dominato il 43 ° Rally Due Valli

Ben 24 equipaggi, di cui 19 con piloti Under 35, si sono sfidati sulle strade veronesi alla guida della Rally4 HF, lottando per il podio e un posto nel team ufficiale ERC 2026. Dallo shakedown di Alcenago alle celebri prove speciali come “Erbezzo”, “San Francesco” e “Cappella Fasani”, i giovani talenti hanno infiammato il pubblico, mettendo in mostra le qualità della vettura: equilibrio, affidabilità e prestazioni di alto livello tra le due ruote motrici.

Il secondo round del Trofeo Lancia ha visto il ventitreenne Davide Pesavento e il suo navigatore Lorenzo Mattucci trionfare dopo aver preso il comando al termine della seconda prova speciale. Da quel momento in poi, l’equipaggio della Balt Motorsport ha tenuto testa a tutti gli avversari e ha inanellato una serie di vittorie. Con la vittoria nel Trofeo Lancia, Pesavento si è aggiudicato anche il Campionato Italiano Due Ruote Motrici e la categoria Under 25, oltre ad essersi assicurato la vittoria tra i piloti del Trofeo Lancia Junior e aver coronato il tutto con il premio di Best Performer. Dopo oltre un’ora di gara, solo 5 secondi separavano Pesavento-Mattucci da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, vincitori della Targa Florio.

Quest’ultimo è stato bravo a rimontare dopo un inizio difficile, andando a conquistare ancora una volta la vittoria nella categoria Master. Con una rimonta nel finale nell’ultima prova speciale, il duo si è imposto anche nella Miki Stage. Il terzo posto assoluto è andato a Nicolò Ardizzone e Valentina Pisani, secondi nella categoria Junior dopo un’ottima prestazione che li ha aiutati a superare le difficoltà della prima manche.

Nella categoria Juniores, Pesavento ha trionfato, seguito da Ardizzone e Doretto, quest’ultimo copilotato da Samuele Pellegrino. La categoria Master, invece, è stata guidata da Pisani, che ha trionfato sulla coppia austriaca di Michael Lengauer e Rausch Jürgen, che ha preceduto al fotofinish i terzi classificati Andrea Mazzocchi e Nicolò Gonella. Denis Vigliaturo ed Ermanno Corradini hanno poi replicato la prestazione siciliana con una seconda vittoria nella categoria Expert, superando la coppia polacca di Dariusz Poloński e Łukasz Sitek. Il terzo posto è andato a Vasco Lanfranchi e Matteo Lullo, che hanno avuto la meglio su Emanuele Fiore e Andrea Casalini in un’accesa battaglia per il terzo posto.

La classifica del Trofeo Lancia è ancora guidata da Pisani, che ha un vantaggio di soli 8,5 punti su Pesavento, con Giorgio Cogni terzo. Nella categoria Junior, Pesavento si trova davanti a Gabriel di Pietro, che ha avuto una Due Valli difficile, e ad Ardizzone, che ha risalito la classifica grazie al risultato di giornata. La categoria Master è ancora guidata da Pisani, che ha esteso il suo vantaggio a 19,5 punti su Giorgio Cogni e a 29,5 punti su Igor Iani. Vigliaturo è nettamente in testa nella categoria Expert, aumentando il suo distacco da Fiore a 19,5 punti, con il terzo posto ora in mano a Mauro Porzia.

L’evento ha messo in luce la prontezza alle corse e la sofisticatezza tecnica del nuovo modello, che ora domina la classifica Rally4 e la classifica del Campionato Italiano Due Ruote Motrici. La casa torinese si è aggiudicata i primi due posti sul podio e si è piazzata in otto delle prime dieci posizioni. Questo progetto di successo ha riscosso un successo immediato tra molti piloti e team, vendendo oltre 90 modelli in soli quattro mesi dal lancio.

In particolare, la Rally Due Valli ad alto numero di ottani ha messo in mostra il comportamento dinamico della Ypsilon Rally4 HF, che si è distinta fin dalle prime fasi di test grazie al perfetto equilibrio tra potenza e trazione, alla reattività nei cambi di direzione e alla stabilità alle alte velocità. Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, di un cambio SADEV a 5 marce e di ammortizzatori Öhlins regolabili, la grintosa Ypsilon Rally4 HF si è dimostrata l’auto ideale per i piloti emergenti che vogliono fare le prime esperienze (come dimostrano i numerosi partecipanti Under 35 al Trofeo Lancia), offrendo allo stesso tempo ai concorrenti più esperti una vettura ad alte prestazioni in grado di vincere.

In sintesi, un weekend indimenticabile per Lancia, grazie alle prestazioni della Ypsilon Rally4 HF, alla competitività dei team in gara e all’affluenza al Villaggio Lancia Corse HF di Veronafiere, che ha fuso passato, presente e futuro del marchio in un’esperienza coinvolgente e immersiva. Migliaia di visitatori hanno avuto la possibilità di provare in prima persona la Nuova Ypsilon, nelle versioni ibrida o 100% elettrica, e di ammirare due icone dei rally degli anni Ottanta e Novanta – la Delta Integrale e la 037 – e la nuovissima Ypsilon HF da 280 CV.

Quest’ultima è la versione stradale 100% elettrica da 280 CV ad alte prestazioni, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e vanta un’agilità superiore grazie al differenziale autobloccante meccanico. Il suo debutto è previsto a fine giugno a Balocco, dove effettuerà i primi test davanti alla stampa. Infine, i tifosi hanno apprezzato molto le attività di intrattenimento e gli incontri con i piloti e lo staff tecnico della Lancia Corse HF, rendendo il fine settimana ancora più speciale.

La prossima tappa del Trofeo Lancia è prevista dal 4 al 6 luglio al Rally di Roma Capitale, che permetterà ai trofeisti di disputare un round internazionale del FIA ERC. Dopo la pausa estiva, il monomarca si sposterà al Rally del Lazio (13-14 settembre) prima del gran finale allo storico Rally di Sanremo (17-18 ottobre).