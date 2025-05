Nuova Lancia Ypsilon: con motore a benzina, cambio manuale e prezzo basso, la versione della svolta

La nuova Lancia Ypsilon è l’auto che ha dato il via al nuovo corso di Lancia come marchio premium di Stellantis e ha riportato il brand in Europa. Le sue vendite iniziali non sono state forse così brillanti come sperato anche se ovviamente fare paragoni con il vecchio modello è assolutamente sbagliato dato che quella era una city car abbastanza economica mentre questa è una segmento B premium e dunque i prezzi sono decisamente più alti. Poi bisogna anche fare i conti con il fatto che Lancia mancava in Europa da diversi anni e ovviamente di ciò ne risente anche l’appeal.

Forse in arrivo una versione più economica e con motore a benzina della nuova Lancia Ypsilon

Le cose però potrebbero cambiare presto. Infatti si vocifera che nella gamma della nuova Lancia Ypsilon possa arrivare una versione con motore a benzina, cambio automatico e prezzo decisamente più basso rispetto al resto della gamma. Questo potrebbe rilanciare le vendite del modello in Italia e Europa. Attualmente, la Ypsilon è disponibile con una motorizzazione ibrida MHEV da 1.2 litri abbinata a un cambio automatico, oltre alla versione completamente elettrica. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, con il Model Year 2026 Lancia introdurrà una nuova variante dotata di motore 1.2 litri accoppiato a un cambio manuale a sei marce. Una scelta strategica che dovrebbe contribuire a ridurre il prezzo di listino, rendendo il modello ancora più accessibile.

Una nuova Lancia Ypsilon con motore a benzina e cambio manuale potrebbe portare il suo prezzo sotto i 20 mila euro. Inoltre con le varie promozioni sempre previste questa versione del modello potrebbe addirittura arrivare ad un prezzo di 17 – 18 mila euro avvicinandosi a quello della vecchia generazione. Dunque potrebbe essere questa la mossa giusta per aumentare le vendite di un modello considerato fondamentale per il rilancio del brand Lancia che l’anno prossimo farà debuttare la nuova ammiraglia Lancia Gamma. Vedremo se quelle che per il momento sono solo indiscrezioni si riveleranno notizie fondate.