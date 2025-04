Lancia ritorna nel mondo dei rally con la Ypsilon Rally4 HF: i numeri dell’entusiasmante debutto

In occasione del Rally Regione Piemonte 2025, una conferenza stampa gremita ad Alba ha sancito il ritorno in grande stile del marchio Lancia nel mondo delle competizioni rallistiche. Un rientro atteso e carico di significato, reso possibile da un progetto nato quattro anni fa con il lancio del piano strategico di rilancio firmato Stellantis.

Il debutto ufficiale della Lancia Ypsilon Rally4 HF è avvenuto proprio nel secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally, attirando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. A guidare l’incontro sono stati Luca Napolitano, CEO di Lancia, Eugenio Franzetti, responsabile di Lancia Corse, e Miki Biasion, due volte campione del mondo rally WRC, coinvolto in prima persona nello sviluppo della nuova vettura.

Napolitano ha espresso grande emozione per l’approdo in gara del modello Rally4 HF, rievocando il settembre 2021, quando tutto è cominciato con l’approvazione del piano decennale che prevede tre nuovi modelli: la Ypsilon, la Gamma in arrivo nel 2026, e una terza ancora in fase di sviluppo.

La strategia Lancia per il ritorno nei rally parte volutamente dal basso, con una scelta ben ponderata: la categoria Rally4. Napolitano ha spiegato come questa decisione rappresenti un approccio concreto e accessibile, ideale per formare giovani talenti e creare una base solida nel motorsport. “Ripartire dalle radici, in maniera umile e pragmatica, è la scelta giusta”, ha affermato.

Il successo della Ypsilon Rally4 HF è stato immediato: oltre 90 esemplari venduti in soli quattro mesi, superando ogni previsione del settore. Franzetti ha evidenziato come normalmente la produzione annuale di una vettura Rally4 non superi i 100 pezzi, rendendo questo risultato un vero e proprio record.

L’entusiasmo ha portato anche alla nascita del Trofeo Lancia, che partirà con il prossimo Rally Targa Florio. Si tratta di una competizione strutturata in tre categorie per età (Junior, Master, Expert), pensata per coinvolgere sia giovani promesse sia piloti più esperti, con premi gara per gara e l’opportunità per il vincitore di entrare nel team ufficiale nel campionato europeo l’anno successivo. Le iscrizioni al trofeo sono state talmente numerose che si è dovuto imporre un limite: 40 vetture partecipanti. “Abbiamo formato un mix perfetto tra giovani e veterani: 25 under 35 e 15 piloti esperti”, ha concluso Franzetti, sottolineando come il fascino senza tempo del marchio Lancia abbia contribuito a questo successo travolgente.