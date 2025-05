Nuova Maserati Levante: con la futura generazione partirà la riscossa del brand?

Nuova Maserati Levante è uno dei modelli di cui si discute quando si pensa al futuro della casa automobilistica del tridente. Come sappiamo il brand di lusso di Stellantis vive un periodo difficile con le vendite che nel 2024 sono letteralmente crollate e in questo inizio di 2025 vanno addirittura peggio. Il nuovo CEO Santo Ficili dovrà tentate di trovare il bandolo della matassa per permettere al marchio di Stellantis di riprendersi. Tra l’altro il forte calo della domanda sta causando non pochi problemi sia allo stabilimento Stellantis di Mirafiori che a quello di Modena dove vengono prodotte le auto della casa automobilistica.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica nuova Maserati Levante

Tra i modelli che si spera possano ancora fare parte della gamma di Maserati molti si augurano di vedere anche la nuova Maserati Levante. La prima generazione del SUV del tridente per la verità non ha avuto molta fortuna sul mercato e i motivi sono molteplici. I fan del brand però riconoscono le potenzialità del modello che in una nuova veste potrebbe avere le carte in regola per sfondare sul mercato finendo per trainare il marchio un po’ come accaduto con Lamborghini e il suo SUV Urus.

Si attendono però notizie certe dal CEO Santo Ficili che a breve dovrebbe redigere il suo piano per il rilancio del brand e finalmente a quel punto sapremo se ci sarà ancora spazio per una nuova Maserati Levante nella gamma della casa automobilistica italiana. Nel frattempo sul web c’è chi si porta avanti e prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro e per il momento non ancora sicuro modello. Si tratta di Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive. Sul suo profilo di Instagram il creatore digitale nelle scorse ore ha pubblicato un render in cui mostra la sua personale interpretazione di quella che potrebbe essere la futura generazione del SUV di Maserati.

Se una nuova Maserati Levante si farà, il modello ovviamente continuerà ad essere prodotto in Italia come del resto ogni altra auto del marchio che vuole continuare a puntare su tradizione e made in Italy per recuperare il terreno perso negli ultimi anni. Come possiamo notare in questo render il futuro Levante se si farà subirà un cambiamento di design notevole, pur rimanendo fedele comunque a quelli che sono gli elementi di design tipici di Maserati.

Nuova Maserati Levante finirebbe per utilizzare la piattaforma STLA Large al pari di una eventuale nuova Maserati Quattroporte. Le dimensioni potrebbero essere leggermente più ampie rispetto alla prima generazione. La gamma dei motori comprenderebbe anche versioni elettriche, che comunque non sarebbero le uniche presenti. Viste le attuali difficoltà nel vendere auto elettriche, non solo di Maserati ma un po’ di tutte le case automobilistiche, prevediamo che tutte le nuove auto che usciranno da qui al 2035 continueranno ad avere versioni termiche.

Molto probabilmente si tratterà di mild hybrid e plug-in Hybrid. Non è da escludere nemmeno la presenza di una range extender a lunga autonomia, versione che probabilmente ritroveremo anche nelle future Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Entro fine anno sapremo se ci sarà in futuro una nuova Levante o se il modello verrà sostituito da un nuovo SUV. Questa ipotesi non è da escludere e anzi secondo i soliti bene informati potrebbe essere attualmente l’ipotesi in vantaggio tra le due.