Nuova Maserati Quattroporte: se si farà potrebbe essere questo il suo design 

Nuova Maserati Quattroporte è una di quelle auto di cui si parla spesso ma che in verità al momento non è ancora certa di tornare. Infatti siamo tutti in attesa di conoscere quelli che saranno i futuri piani di Stellantis per Maserati che ha cambiato di recente CEO con l’arrivo di Santo Ficili che ha annunciato novità importanti che presto saranno svelate. Tra i modelli in stand by la nuova Maserati Quattroporte che inizialmente doveva arrivare come erede non solo della vecchia Quattroporte ma anche della stessa Ghibli. L’auto avrebbe avuto uno stile più sportivo e compatto per sostituire in un sol colpo entrambi i modelli.

Ecco come potrebbe apparire esteticamente la nuova Maserati Quattroporte che forse arriverà in futuro

Al momento però non sappiamo se questa idea sarà confermata dal nuovo CEO Santo Ficili. Anzi a dire il vero non è sicuro nemmeno che arrivi una nuova Maserati Quattroporte anche se a nostro avviso un marchio di lusso come Maserati non può e non deve fare a meno di una ammiraglia vera e propria. Al momento però in assenza di notizie certe ci dobbiamo accontentare dei render che non mancano mai e che provano ad ipotizzare quello che sarà lo stile di questo futuro modello. Ci riferiamo al render che è stato pubblicato qualche settimana fa dal designer e creatore digitale simo_lude su Instagram.

Ovviamente se la nuova Maserati Quattroporte si farà è probabile che utilizzi la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis e arrivi sul mercato con una gamma di motorizzazioni che comprenderà numerose versioni elettriche ma anche termiche. In particolare si parla di vetture ibride. Non è chiaro ancora se ci saranno solo Mild Hybrid o anche Plug-in Hybrid. Pare difficile l’ipotesi full hybrid dato che al momento non è praticata da Stellantis ma per il futuro mai dire mai. Quanto all’elettriche ci saranno versioni tra i 450 e i 600 CV e un’autonomia stimata tra i 550 e i 600 km con un’architettura da 800 volt.

La nuova Maserati Quattroporte verrebbe prodotta sempre a Mirafiori insieme alle altre auto della casa automobilistica del tridente e il suo prezzo probabilmente aumenterebbe ancora rispetto alla precedente generazione. Lo stile potrebbe subire un profondo cambiamento ispirandosi in parte alle ultime novità di Maserati in parte puntando su elementi di design del tutto inediti per il marchio del tridente. Se davvero un modello di questo tipo si farà lo sapremo entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2026.