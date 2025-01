Santo Ficili: il CEO di Alfa Romeo e Maserati negli USA prepara il terreno per la riscossa

Di recente il numero uno di Alfa Romeo e Maserati, l’amministratore delegato Santo Ficili è stato negli Stati Uniti dove ha incontrato i rivenditori dei due brand di Stellantis. E’ stato lo stesso amministratore delegato a comunicarlo attraverso il suo profilo ufficiale di LinkedIn.

Santo Ficili negli USA per incontrare i team di Alfa Romeo e Maserati nell’importante mercato

Santo Ficili ha dichiarato in proposito: “Durante il mio viaggio negli Stati Uniti la scorsa settimana, ho incontrato i team di Alfa Romeo e Maserati per revisioni aziendali strategiche e riunioni di allineamento. I nuovi arrivi in entrambi i team apportano una vasta esperienza e le loro intuizioni saranno preziose per raggiungere gli obiettivi di crescita e posizionamento in questo importante mercato per entrambi i marchi. Molte grazie ai principali concessionari che ho incontrato: è stato un piacere avere discussioni così interessanti su come costruire il futuro insieme in totale allineamento, al fine di offrire esperienze eccezionali ai nostri clienti”.

Ricordiamo che gli Stati Uniti, come anticipato dallo stesso Santo Ficili, sono un mercato fondamentale per Alfa Romeo e Maserati che nei prossimi anni proveranno a crescere e non poco in questo paese. In particolare ricordiamo che la casa automobilistica del Biscione ha nei suoi piani in particolare un modello pensato per fare bene proprio negli USA e studiato proprio allo scopo di sfondare in quel paese.

Ci riferiamo naturalmente al futuro SUV di segmento E che non ha ancora un nome ma che vedremo quasi certamente entro la fine del 2027. Si tratterà di un modello lungo poco meno di 5 metri ma con uno stile molto sportivo e aerodinamico che nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large la stessa che vedremo con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia.

Santo Ficili e Cristiano Fiorio

Santo Ficili dunque prepara il terreno per la riscossa del Biscione e anche di Maserati che dopo un 2024 terribile punta a tornare a crescere già in questo 2025 appena iniziato. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Nord America per Alfa Romeo e Maserati già nel corso dei prossimi mesi.