Peugeot TotalEnergies a caccia di punti alla 6 Ore di Spa-Francorchamps

Il team Peugeot TotalEnergies si reca a Spa-Francorchamps dopo un weekend positivo a Imola, che gli ha regalato un’altra Hyperpole e il 17° piazzamento nella top 10 in 20 gare del FIA WEC. I “Leoni” sono determinati a mantenere lo slancio nel terzo round del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​2025.

Tutti e sei i piloti del team Peugeot TotalEnergies saranno in azione nelle Ardenne belghe

All’inizio di aprile, il team ha completato una sessione di test concentrata e produttiva sul circuito di Spa, lungo 7.004 km. «Il circuito di Spa-Francorchamps è stato riasfaltato dopo la gara WEC del 2024, quindi era importante effettuare dei test lì prima della gara di 6 ore di quest’anno», spiega Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport. “La pista ora è molto più veloce.”

“Abbiamo avuto buone condizioni meteo, a differenza di prima di Imola, e siamo riusciti a completare il nostro programma di test completo. È stata una giornata molto interessante. Penso che siamo ben preparati per la gara, sempre che il meteo tenga.” Con le sue caratteristiche uniche – il secondo circuito più lungo della stagione WEC e un tracciato ad alta velocità con una velocità media di oltre 200 km/h – Spa-Francorchamps è la preparazione ideale per la 24 Ore di Le Mans, che si svolgerà tra poco più di un mese.

Tutti e sei i piloti del team Peugeot TotalEnergies saranno in azione nelle Ardenne belghe, a differenza dello scorso anno, quando il team francese fu costretto a gareggiare con due piloti a causa di conflitti di programmazione in Formula E. Il pilota belga Stoffel Vandoorne farà il suo debutto in Hypercar sulla pista di casa davanti ai suoi fan e alla sua famiglia. Condividerà la Peugeot 9X8 con il numero di partenza 94 con Loïc Duval e Malthe Jakobsen. La 9X8 #93 è guidata da Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne.

Le Peugeot 9X8 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere giovedì 8 maggio, seguite dalle qualifiche il giorno successivo. La partenza della 6 Ore di Spa-Francorchamps 2025 avrà luogo sabato 10 maggio alle 14:00. ora locale.

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport: “Sebbene la fortuna non sia stata completamente dalla nostra parte a Imola e abbiamo commesso qualche piccolo errore, abbiamo fatto progressi nel nostro ritmo di gara rispetto al Qatar e vogliamo continuare in quella direzione. Spa-Francorchamps è un circuito leggendario e molto veloce, con le sue curve ampie e i lunghi rettilinei. È molto simile al layout della 24 Ore di Le Mans, motivo per cui tutti i team considerano la 6 Ore di Spa la preparazione definitiva.”

Stoffel Vandoorne (#94 Peugeot 9X8): “Finalmente, una gara di casa nel WEC per me! L’anno scorso ho saltato la 6 Ore di Spa a causa di un conflitto di programmazione con la Formula E. Non vedo l’ora di tornare – su una Hypercar, con i miei fan, la mia famiglia… Spa è, ovviamente, una delle mie piste preferite, una delle più belle del mondo. È anche l’ultima gara prima di Le Mans, quindi è un passo molto importante per tutti i team.”

Malthe Jakobsen (#94 Peugeot 9X8): “Ci stiamo avvicinando sempre di più alla 24 Ore di Le Mans. Spa è la nostra ultima gara preparatoria. Spero che faremo un buon weekend, senza problemi e con una vettura competitiva in vista della gara più importante della stagione. Abbiamo fatto un ottimo test a Spa qualche settimana fa, quindi sono fiducioso in vista di questa gara.”