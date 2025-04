6 Ore di Imola: la Peugeot 9X8 torna in Emilia-Romagna

Un anno fa, il team Peugeot TotalEnergies presentava la Peugeot 9X8, la cui aerodinamica e carrozzeria erano state rinnovate al 90% dal team tecnico Peugeot Sport. Nonostante le difficili condizioni meteo, la vettura numero 93 si è classificata nona, mentre la vettura numero 94 è rimasta coinvolta in una collisione all’inizio della gara. Dal suo debutto nell’aprile 2024, la Peugeot 9X8 nella livrea “Lion Pack” ha conquistato punti in sei delle otto gare disputate, tra cui l’ultima in Qatar.

Un anno dopo il suo debutto, la Peugeot 9X8 “Evolution” torna a Imola per la seconda prova del Campionato WEC 2025

“Durante i 1.812 km del Qatar, siamo riusciti a tenere il passo con alcuni dei nostri concorrenti e abbiamo concluso in testa al secondo gruppo”, ha affermato Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport. “Il nostro compito ora è entrare nel gruppo di testa. Strategicamente e operativamente, la squadra ha gestito le gare molto bene dalla fine della stagione 2024. Se continuiamo così, possiamo ottenere risultati importanti.”

Cinquantuno giorni separano la gara di apertura in Qatar dalla partenza della 6 Ore di Imola, secondo evento del calendario FIA WEC 2025. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (4,909 km) è un circuito “vecchia scuola”: stretto, in senso antiorario, dove i prototipi delle hypercar vanno a tutto gas per metà del tempo, raggiungendo i 300 km/h sul rettilineo principale prima di frenare nella curva del Tamburello.

La gestione del traffico è un fattore importante a Imola, dato che 36 auto (tra cui 18 hypercar) condividono lo stretto tracciato. Inoltre, il meteo primaverile in Emilia-Romagna può essere molto imprevedibile, rendendo difficile la scelta della strategia per gli pneumatici. Piloti, ingegneri, tecnici: tutti nel team Peugeot TotalEnergies saranno quindi particolarmente concentrati e attenti questo fine settimana.

«L’anno scorso non avevamo familiarità con la nuova Peugeot 9X8 in condizioni di gara, né con il circuito stesso, che era appena stato aggiunto al calendario FIA WEC», spiega Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport. “In effetti, abbiamo trascorso la stagione 2024 esplorando i tracciati con questa vettura e questo pacchetto di pneumatici. Imola sarà la prima volta che torneremo su una pista con le stesse condizioni dell’anno scorso, quindi questo sarà un buon punto di riferimento per misurare i nostri progressi.”

“Dopo i 1.812 km del Qatar disputati a fine febbraio, il team del leone e i suoi piloti si sono avvalsi di TotalEnergies per un’ulteriore preparazione. Dopo la prima gara della stagione, abbiamo guidato a Losail, poi a marzo a Imola. Purtroppo, il maltempo ha interrotto questa sessione di sviluppo, che abbiamo poi completato sul circuito di Barcellona. Il team ha poi effettuato un test di resistenza a Le Castellet e un test a Spa-Francorchamps. Quest’ultima si è svolta molto bene in un clima asciutto e sorprendentemente mite per il periodo dell’anno. Entrambi i piloti hanno trovato rapidamente il loro ritmo, consentendo al team di fare notevoli progressi nell’assetto del telaio e nella scelta degli pneumatici per le prossime gare”.

Nel frattempo i piloti hanno mantenuto il loro ritmo di gara. Malthe Jakobsen, Mikkel Jensen e Paul Di Resta hanno gareggiato con i prototipi LMP2 alla 12 Ore di Sebring, mentre Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne hanno preso parte alla Formula E sulle strade di Miami prima di dirigersi a Imola. Le prove libere e le qualifiche per la 6 Ore di Imola 2025 si svolgeranno venerdì 18 e sabato 19 aprile. La partenza della seconda gara del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​2025 avrà luogo domenica 20 aprile alle 13:00. (ora locale).

Paul Di Resta (Peugeot 9X8 #93): “La pausa tra il Qatar e Imola è sembrata un po’ lunga, ma ci siamo preparati bene con diversi test e, nel mio caso, la 12 Ore di Sebring. Ora il FIA WEC si dirige in Europa per tre gare importanti, a partire dalla 6 Ore di Imola. La pista è molto stretta e, con così tante vetture in pista, la gara sarà molto impegnativa e imprevedibile. Anche il meteo è un fattore da considerare nella scelta degli pneumatici.”

Loïc Duval (Peugeot 9X8 #94): “Imola è una pista stretta e collinare, un ambiente piuttosto unico, incastonato tra le case. È un tracciato molto tecnico con sequenze veloci, rettilinei e curve con visibilità difficile. Mi piacciono le sensazioni e le impressioni che provo guidando qui. Sorpassare a Imola non è mai facile: bisogna essere pazienti e aspettare l’occasione giusta.”