DS: Jean-Éric Vergne ottiene il record per il maggior numero di pole position in Formula E 

Jean-Eric Vergne ha appena battuto un altro record nell’ABB FIA Formula E World Championship. Il francese detiene già il record per il maggior numero di punti segnati in Formula E (1123 fino ad oggi) e può ora aggiungere il record per il maggior numero di pole position, grazie alla sua 17a pole ottenuta domenica scorsa a Portland (USA).

Da quando ha conquistato la sua prima pole al circuito uruguaiano di Punta del Este nel 2014, Vergne non ha mai smesso di fare la storia della Formula E. JEV è l’unico due volte campione dello sport, avendo ottenuto i suoi titoli nel 2018 e nel 2019, con il suo palmares di successi che attualmente conta 128 gare, 11 vittorie, 36 podi e 17 pole position.

L’ambasciatore del marchio DS Automobiles e della sua tecnologia E-Tense è ora sesto nella classifica piloti, a soli 26 punti dal podio provvisorio, e ha svolto un ruolo chiave nel team DS Penske attualmente classificato al terzo posto nella classifica a squadre.

Vergne è particolarmente determinato ad ottenere più punti possibili e a mantenere il suo team sul podio del campionato. Di conseguenza, è pronto a svolgere un ruolo da protagonista nelle due gare che concluderanno la stagione 10 della Formula E a Londra il 20 e 21 luglio.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS ha dichiarato in proposito: “Ancora una volta, Jean Eric Vergne ha dimostrato di essere un grande campione. Ha già ottenuto così tanto, ma non si è certo adagiato sugli allori. A 34 anni, è più motivato che mai a combattere in prima linea e a vincere, il che è straordinario da vedere. Come ambasciatore del marchio per DS Automobiles, ha tenuto alta la bandiera del marchio sia in pista che su strada. È un grande onore e un piacere lavorare con JEV, ora speriamo di continuare a scrivere la storia della Formula E con lui!”

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E 2018 e 2019: “Sono molto contento di questo nuovo record, che mi ricorda quanta strada abbiamo fatto dalla mia prima pole a Punta del Este, quando ho iniziato in Formula E. È un record che porta il mio nome, ma lo devo anche a tutte le persone che sono state con me in tutti questi anni. Ma oltre a questa 17a pole position, penso di più alle fasi finali del campionato attuale e alle due gare che devono ancora venire. La competizione è molto serrata, ma farò tutto il possibile per aiutare la squadra a mantenere la sua posizione attuale e assicurarmi un posto sul podio”.