Nuova Alfa Romeo Stelvio: in Francia pensano sarà così, le tempistiche di debutto e produzione

Nuova Alfa Romeo Stelvio continua a rimanere al centro dell’attenzione a livello globale. Del resto parliamo di uno dei veicoli più attesi di questo 2025 in assoluto. A proposito della seconda generazione del SUV di segmento D oggi vi segnaliamo un nuovo render che arriva dalla Francia e più precisamente dal famoso sito L’Argus che ipotizza così l’aspetto definitivo del nuovo modello di Alfa Romeo.

Ecco in Francia come pensano che sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio in arrivo nei prossimi mesi

Come si evince molto chiaramente da queste immagini ma come vi abbiamo già detto noi stessi in precedenza, la nuova Alfa Romeo Stelvio presenterà una nuova evoluzione dello stile Alfa Romeo. Uno degli elementi visivi più sorprendenti della futura Stelvio è la parte posteriore, caratterizzata da una firma luminosa triangolare che si estende per l’intera larghezza del portellone, appena sotto il lunotto. Quest’ultimo avrà un’inclinazione molto marcata, conferendo alla vettura una silhouette più dinamica rispetto a quella attuale, e sarà sormontata da uno spoiler avvolgente.

Il profilo del futuro modello del biscione sarà quindi più vicino a quello di un SUV coupé. Anche se questo design potrebbe ridurre lo spazio del bagagliaio, la lunghezza complessiva dovrebbe consentire un adeguato spazio per la testa nella parte posteriore. Tra i primi modelli del gruppo Stellantis ad utilizzare la piattaforma STLA Large, la nuova Alfa Romeo Stelvio crescerà rispetto a quella attuale (4,69 m di lunghezza) poiché questa architettura è pensata per vetture lunghe almeno 4,76 m.

La nuova Alfa Romeo Stelvio subirà un notevole restyling frontale, con luci diurne sottili che correranno lungo il bordo del cofano dalla griglia Scudetto fino alle estremità del paraurti. Il paraurti sarà dotato di grandi prese d’aria laterali integrate con i fari principali e utilizzate per il raffreddamento dei freni e per canalizzare il flusso d’aria verso i passaruota. Completano il design frontale una grande presa d’aria inferiore svasata, conferendo al SUV Alfa Romeo un aspetto aggressivo e aerodinamico.

La prossima generazione della Stelvio sarà completamente elettrica al momento del lancio, utilizzando la piattaforma STLA Large per batterie da 85 a 118 kWh, promettendo un’autonomia fino a 800 km e oltre 800 CV per la versione top di gamma. Nonostante l’originale intento di essere esclusivamente elettrica, l’Alfa Romeo sta sviluppando varianti micro-ibride e ibride plug-in in risposta alle dinamiche di mercato. La nuova Stelvio sarà anche all’avanguardia in termini di connettività e intelligenza artificiale, promettendo un’esperienza di guida altamente personalizzata.

Come vi abbiamo già riportato in precedenza le tempistiche relative al debutto prevedono che le prime immagini senza veli del modello le avremo nel corso della prossima estate mentre la presentazione ufficiale avverrà di certo entro fine anno. Gli ordini si apriranno nel corso del primo trimestre del 2026 e la produzione inizierà di sicuro entro la prima metà del prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove l’auto sarà prodotta insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia in arrivo sempre nel corso del 2026.