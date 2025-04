Alfa Romeo Giulia 2026: lo stile potrebbe essere simile a quello della Audi A6 Sportback e-tron

Alfa Romeo Giulia 2026 debutterà tra circa un anno seguendo la nuova Alfa Romeo Stelvio che invece vedremo tra qualche mese. Come vi abbiamo già detto in altre occasioni la seconda generazione del modello subirà un profondo cambio di design abbandonando lo stile di una classica berlina sedan per assumere le forme di una berlina fastback. Chi ha visto già in anteprima la nuova auto o comunque le sue immagini senza veli, ha affermato che in un certo qual modo l’auto assomiglierà nello stile alla Audi A6 Sportback e-tron anche se probabilmente con almeno una decina di cm in meno di lunghezza. Però soprattutto al posteriore e di profilo lo stile sarà simile.

Lo stile di Alfa Romeo Giulia 2026 si evolverà tantissimo per diventare una vettura più appetibile a livello globale

Il progetto della nuova Alfa Romeo Giulia 2026, era stato inizialmente pensato esclusivamente in versione elettrica. In un secondo momento, è stata confermata anche una variante ibrida MHEV da 2.0 litri, per ampliare la gamma e rispondere a un mercato ancora in transizione. La piattaforma STLA Large, sviluppata per ospitare pacchi batteria di grandi dimensioni, impone però dei limiti strutturali che impediscono di mantenere le proporzioni basse e filanti tipiche delle berline tradizionali, come la Giulia attuale, la BMW Serie 3 o l’Audi A4.

Il risultato sarà un modello dalle linee più alte e robuste, senza però sfociare nel segmento crossover: una scelta stilistica dettata da esigenze tecniche, più che da un cambio di categoria. Ma ovviamente con questo cambio di look si cerca anche di rendere la vettura più appetibile a livello globale dato che che le classiche berline sedan a tre volumi ormai non piacciono più in quasi nessuna parte del mondo.

La nuova Alfa Romeo Giulia 2026 in parole povere diventerà una berlina fastback con 5 porte. Con la piattaforma STLA Large la lunghezza potrebbe arrivare a quasi 4,8 metri. Per il resto lo stile ricorderà da vicino quello della nuova Alfa Romeo Stelvio che per la prima volta abbiamo visto senza veli nelle immagini presenti nei brevetti.