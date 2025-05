Nuova Alfa Romeo Stelvio: adesso è certo, in estate le prime immagini ufficiali

Abbiamo avuto una soffiata. Le prime immagini senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio arriveranno nel corso della prossima estate. Finalmente dunque sapremo con precisione quello che sarà il design dell’atteso modello giunto alla sua seconda generazione. Dopo che sono trapelati i disegni dei brevetti che hanno dato luogo a tutta una serie di ricostruzioni grafiche tra cui questa che vi mostriamo realizzata da un utente del forum del sito Autopareri.it, presto dunque sapremo con precisione quale sarà il nuovo design del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione.

Presto vedremo le prime immagini ufficiali senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio

Non sappiamo se la prossima estate ci sarà un’anteprima dal vivo o se si tratterà di semplici foto oppure ancora se vi sarà la presentazione vera e propria, l’unica certezza che abbiamo è che il SUV finalmente sarà rivelato per intero senza più alcuna camuffatura. Ricordiamo che gli ordini per il nuovo modello si apriranno nel corso dei primi mesi del prossimo anno. A quel punto saranno svelati anche i prezzi e la composizione della gamma.

Per quanto riguarda la produzione si parla della prossima primavera ma anche qui al momento siamo nel campo delle supposizioni. La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta, come l’attuale generazione a Cassino. Cambierà la piattaforma che sarà la STLA Large che comunque erediterà alcune caratteristiche dalla precedente Giorgio garantendo lo stesso piacere di guida, la stessa tenuta di strada e tutte quelle che caratteristiche tipiche delle vetture di Alfa Romeo.

Come è possibile notare dai render che vi proponiamo lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà abbastanza diverso da quello attuale. Cambieranno anche le dimensioni che cresceranno leggermente. La tecnologia di bordo subirà un upgrade notevole rispetto al modello attuale con il SUV che non avrà nulla da invidiare alla concorrenza premium in termini di sicurezza, assistenza alla guida o infotainment. Anche le rifiture miglioreranno e non poco. La qualità complessiva sarà innalzata in maniera da permettere al modello di fare bene in tutti i mercati premium del mondo compresi gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, come vi abbiamo già scritto in numerosi articoli la gamma sarà più variegata del previsto. Oltre alle versioni elettriche ci saranno anche una o più termiche. Si tratterà di Mild Hybrid ma forse anche di Plug-in Hybrid. Quanto alle versioni elettriche ci sarà la top di gamma che avrà oltre 950 cavalli. La Quadrifoglio potrebbe mantenere il V6 ma con qualche forma di ibridazione. Prevista anche la presenza di una variante Range Extender con motorino termico che permetterà a questa versione elettrica di Stelvio di raggiungere e superare ampiamente quota 1.000 km di autonomia.

Insomma la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà indubbiamente un modello molto interessante che farà fare un notevole passo in avanti alla casa automobilistica del biscione che punta ad affermarsi sul mercato premium come unico vero marchio globale di Stellantis. Già nel corso delle prossime settimane sono previste novità importanti a proposito della nuova generazione del SUV del Biscione. Non resta dunque che aspettare ancora poco per scoprire ogni cosa.