Alfa Romeo Stelvio 2025: con il suo debutto nulla sarà più come prima per il biscione

Alfa Romeo Stelvio 2025 debutterà nei prossimi mesi. Forse in estate ma molto più probabilmente verso fine anno. Non si esclude però un’anteprima il 24 giugno per i 115 anni di Alfa Romeo. Nei giorni scorsi sono trapelati i brevetti del nuovo SUV che ci forniscono un’anteprima su quello che sarà il suo stile anche se ovviamente qualche piccolo cambiamento nel frattempo potrebbe anche esserci stato. Nel frattempo sul web si moltiplicano i render che ipotizzano il design definitivo del modello.

X-Design immagina così lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025

L’ultima ipotesi che vi proponiamo è quella di X-Design che immagina così lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025. Il prossimo SUV introdurrà un’estetica decisamente rinnovata rispetto alla versione attuale. Il nuovo modello sarà leggermente più grande, migliorando così l’abitabilità interna. Tra le novità principali spicca il frontale, completamente riprogettato, con gruppi ottici sdoppiati e sottilissime luci diurne dal design affilato. Anche il paraurti subirà un intervento stilistico importante, pensato per conferire al veicolo un aspetto più dinamico e sportivo.

Una cosa sembra certa al momento a proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025. Con il suo debutto infatti nulla sarà più come prima per il Biscione che darà il via ad una nuova era nella quale spera di affermarsi in maniera definitiva come brand premium globale del gruppo Stellantis grazie a modelli pensati per fare bene ovunque e non solo in Europa come accaduto fino ad ora. Il nuovo Stelvio sarà l’emblema di tutto ciò è avrà l’arduo compito di trainare al successo il marchio anche in mercati molto difficili come quello americnao.

Alfa Romeo Stelvio 2025 che sarà prodotto a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia punterà su uno stile sportivo e aerodinamico, interni tecnologici e premium e una gamma di motori variegata che non comprenderà solo versioni elettriche come si pensava fino allo scorso anno ma anche varianti termiche con motore Mild Hybrid e forse anche Plug-in Hybrid. Le dimensioni saranno leggermente maggiori grazie all’utilizzo della STLA Large che comunque manterrà alcune delle caratteristiche viste con la piattaforma Giorgio. I prezzi del SUV di seconda generazione saranno in linea con la concorrenza.