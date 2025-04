ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2025: emozionanti battaglie all’apertura della stagione

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” ha iniziato con successo la sua quinta stagione all’ADAC Actronics Rallye Sulingen. Dopo un’entusiasmante battaglia, a volte decisa da frazioni di secondo con la Opel Corsa Rally Electric , lo spagnolo Alex “Sito” Español e il suo copilota Borja Odriozola hanno avuto la meglio. Dopo circa 108 chilometri di prove speciali e due migliori tempi in prova speciale, gli iberici avevano 8,1 secondi di vantaggio sui tedeschi Christian Lemke/Jan-Eric Bemmann e sui nuovi arrivati ​​Kilian Nierenz/Milena Raithel. “È stato un ottimo inizio”, ha detto un entusiasta Español. “Nelle prime prove speciali abbiamo dovuto prima trovare la velocità, ma da sabato mattina la fiducia è tornata. È stata dura, quindi siamo ancora più contenti della vittoria”.

Al via l’ADAC Rallye Sulingen: lo spagnolo Alex Español festeggia la prima vittoria della stagione

Anche Christian Lemke, vincitore del Sulingen dello scorso anno, si è detto soddisfatto del suo inizio di stagione: “Abbiamo lavorato molto durante l’inverno, sia in termini di collaborazione nell’abitacolo che di assetto della vettura. Tutto questo ha dato i suoi frutti. Non abbiamo rischiato nulla nelle ultime prove speciali. Sito ha fatto un ottimo rally e la concorrenza è di nuovo agguerrita. L’obiettivo deve essere quello di raccogliere punti regolarmente per poter essere tra i primi a fine stagione”. Anche il nuovo arrivato Kilian Nierenz era raggiante: “È andata alla grande. Non ci aspettavamo di lottare per la testa della classifica e persino di vincere la Power Stage alla fine. Abbiamo dato tutto e ora siamo davvero contenti. Naturalmente, continueremo a dare il massimo”. Il quarto posto è andato ai vincitori della finale di Coppa dello scorso anno al Central European Rally, i belgi Tom Heindrichs e Jonas Schmitz .

L’equilibrio tra le 15 Opel Corsa Rally Electric in gara è stato notevole. Oltre ai quattro piloti già citati, i francesi Anthony e Adrien Rott, l’austriaco Maximilian Lichtenegger e il suo copilota tedesco Pascal Raabe hanno ottenuto ciascuno il miglior tempo in prova speciale. Anche il pilota ospite Sebastian Lange si è comportato bene. Il vincitore dell’ADAC Clubsport Rally Sprint 2024 e il suo copilota Paul Gehbauer, esperto di Cup, si sono distinti con un quinto e un sesto tempo, tra le altre cose, ma sono finiti due volte in un fosso, uscendo così dalla classifica.

Aoife Raftery e Hannah McKillop hanno debuttato con successo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Le irlandesi, che gareggiano nel Campionato Europeo Junior, si sono trovate sempre meglio con la Corsa Rally Electric, una novità per loro, e hanno concluso ottave. “Non è stato solo il nostro primo rally nella Cup, ma anche il nostro primo rally in Germania. C’era molto da imparare”, ha ammesso Raftery. “Sono rimasto sorpreso dalle buone prestazioni della Corsa Rally Electric, soprattutto dall’elevato livello di aderenza offerto dalla vettura. È importante tenere la velocità con sé e lasciar correre la macchina. Questa esperienza ci sarà utile in altri rally. Ci siamo sentiti molto a nostro agio nella Cup. Tutto è ben organizzato, tutti gli equipaggi hanno lo stesso materiale, quindi tutto è equo. È stata un’esperienza fantastica”.

Il responsabile di Opel Motorsport, Jörg Schrott, ha tratto un bilancio decisamente positivo dall’inizio della quinta stagione del primo campionato monomarca rally elettrico al mondo: “15 team provenienti da sette nazioni hanno combattuto una battaglia avvincente. Sono rimasto colpito soprattutto dai numerosi nuovi arrivati, anche se alla fine hanno prevalso ancora una volta i veterani. La nostra nuova infrastruttura di ricarica ha funzionato perfettamente, così come i veicoli. Questo inizio di stagione ha stimolato la voglia di altro”.La seconda tappa dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2025 si svolgerà il 23 e 24 maggio nell’ambito dell’ELE Rally attorno a Eindhoven nei Paesi Bassi.