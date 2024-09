Opel Corsa Rally ai piedi del Monte Bianco per la sesta tappa dell’ADAC Opel Electric Rally Cup

Il Rallye Mont-Blanc Morzine è un evento speciale dell’anno per i partecipanti dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” questo fine settimana. Per la terza volta, i team affronteranno le impegnative prove speciali ai piedi della montagna più alta delle Alpi (4.807 metri) con le loro auto Opel Corsa Rally Electric da 100 KW (136 CV). Oltre allo straordinario panorama montano e alle difficili strade asfaltate, il Rallye Mont-Blanc colpisce anche per la sua atmosfera unica. Ogni anno, oltre 250 veicoli da rally trasformano la stazione sciistica invernale di Morzine in un enorme parco di assistenza rally.

Sesta prova dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” al Rallye Mont Blanc Morzine per le Opel Corsa Rally electric

In totale, nei due giorni del rally (6/7 settembre) devono essere completate nove prove speciali relativamente lunghe, per circa 148 chilometri. Le strade sono ripide in salita e discesa con passaggi veloci e difficili che richiedono tutto agli equipaggi di cabina di guida.

In termini sportivi, l’entusiasmo sta aumentando nella prima coppa monomarca di rally elettrici al mondo. Nel sesto degli otto rally dell’anno, il quattro volte vincitore della stagione e leader della classifica Luca Pröglhöf può mettersi in una posizione promettente per la lotta al titolo con un altro risultato di prim’ordine. Il ventiquattrenne austriaco e la sua copilota Christina Ettel viaggiano in Francia con un vantaggio di 42 punti. Un margine generoso, ma che può ridursi rapidamente, poiché un totale di 35 punti sono in palio in un round della ADAC Opel Electric Rally Cup.

Il Rallye Mont-Blanc Morzine è un evento casalingo per quattro team nel campo elettrico. I fratelli Anthony e Adrien Rott, secondi nella classifica generale, vogliono ridurre il loro deficit di punti rispetto a Pröglhöf. I due team femminili della FFSA Academy, Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud e Alizée Pottier/Manon Perrin, attireranno senza dubbio molta attenzione. Jérôme Chavanne e la copilota Emilie Galleano, che hanno gareggiato nella Stellantis Rallye Cup France l’anno scorso, affronteranno le affermate auto elettriche come piloti ospiti.

Anche i duetti tedeschi Christian Lemke e Jan-Eric Bemmann, così come Johannes Wittenbeck e Maximilian Kugler, hanno dichiarato le loro ambizioni per un risultato di vertice al Mont Blanc dopo le ottime prestazioni e le posizioni 2 e 5 all’ADAC Rallye Stemweder Berg. I team della Coppa regolare incontreranno altri due piloti ospiti a Morzine. Axel Bayer (con il copilota Aaron Jungnickel) e Ann Felke (con Thomas Velz), dopo il loro debutto elettrico all’apertura della stagione a Sulingen, torneranno al via in Francia il prossimo fine settimana.

Oltre all’organizzatore del rally Philippe Vanesse, che accompagnerà gli ospiti lungo le tappe a bordo di un taxi da rally Opel, un duo particolarmente emozionante guiderà un’altra Corsa Rally Electric davanti ai partecipanti alla Cup per garantire la sicurezza sulle tappe: il presidente dell’ADAC Sports, il dott. Gerd Ennser, condividerà l’auto con il figlio Fabian, che fa parte della famiglia Opel Motorsport fin dalle sue apparizioni nell’ex ADAC Opel Rallye Cup.

Venerdì (6 settembre) i team della Coppa saranno accolti da una lunga giornata di rally. La partenza a Morzine sarà alle 7.30, prima che siano programmate sette prove speciali fino alle 20.00. Il rally verrà deciso il giorno seguente dalle 8.30 con altre due prove. L’attraversamento della rampa di arrivo a Morzine avrà luogo dalle 14.00