Peugeot TotalEnergies: piazzamento nella top 10 alla 6 Ore di Imola

Peugeot TotalEnergies ha ottenuto un ottimo risultato alla 6 ore di Imola. Davanti ad oltre 65.000 spettatori, le 36 vetture hanno dato il via alla gara di sei ore sullo stretto circuito di Imola sotto un cielo nuvoloso. Entrambe le Peugeot 9X8 hanno guadagnato una posizione alla partenza. Paul Di Resta (#93) ha concluso il primo giro al sesto posto, mentre Loïc Duval (#94) era al decimo posto durante il suo primo sorpasso nella corsia box. I due piloti del team hanno difeso con tenacia le loro posizioni in pista fino al primo pit stop (34° e 36° giro).

Peugeot 9X8 #93 (Di Resta/Jensen/Vergne) è riuscita comunque a chiudere al 9° posto

Paul Di Resta è stato leggermente ritardato da un’altra vettura nella corsia box, quindi la sua prima sosta è durata più del previsto ed è rientrato ai box all’undicesimo posto. Circa 20 giri dopo, la #93 è rimasta coinvolta in una collisione con un’hypercar avversaria, è andata in testacoda ed è scesa al 14° posto. Di Resta è risalito fino al 12° posto prima di cedere il volante a Jean-Éric Vergne.

Nel frattempo, la #94 ha concluso tra i primi 10 dopo la prima sosta, ma ha poi ricevuto una penalità di 10 secondi per una collisione all’inizio della gara. Malthe Jakobsen ha preso il volante della PEUGEOT 9X8 #94, classificandosi al 14° posto. Ha fatto registrare una serie di giri veloci, ha raggiunto i leader e a metà gara è rientrato nella top 10.

Dopo una serie di doppi turni intensi, conclusi con l’aiuto di una Virtual Safety Car (VSC) che ha favorito le strategie di pit stop di entrambe le Peugeot 9X8, Jakobsen e Vergne hanno consegnato le vetture a Stoffel Vandoorne (#94) e Mikkel Jensen (#93) per la gara finale. Le due hypercar francesi hanno utilizzato strategie di pneumatici diverse: quattro nuovissimi pneumatici medi per la #94 e quattro pneumatici medi, già montati in qualifica, per la #93.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport: “Purtroppo, la vettura #94 ha avuto un problema dopo l’ultimo pit stop e non è riuscita a superare la Porsche #5. Dopo il testacoda della #93 a causa di un’altra vettura, è stato difficile rientrare in gara e non siamo stati fortunati con la safety car. Nel complesso, il risultato è altalenante, con una buona qualifica ma una leggera delusione in gara. Non siamo riusciti a inserirci nel gruppo giusto. Su una pista come Imola, dove i sorpassi sono così difficili, questo ci ha impedito di ottenere un risultato migliore oggi, nonostante avessimo un ritmo migliore su pista pulita.”

Loïc Duval (Peugeot 9X8 #94): “Partire dall’undicesimo posto non è mai facile, ma sono partito bene in gruppo. Abbiamo seguito una strategia leggermente diversa, risparmiando carburante per prolungare il più possibile il primo stint. Purtroppo, abbiamo ricevuto una penalità di 10 secondi per un contatto. Il mio secondo stint è andato bene, anche se con un po’ di degrado delle gomme, ma la macchina è stata piuttosto costante e competitiva.”

Mikkel Jensen (Peugeot 9X8 #93): “All’inizio del mio stint, ho visto delle gocce sul parabrezza mentre giravo con quattro gomme medie. Alla fine non è arrivata la pioggia, quindi è stata la decisione giusta. Il nono posto non è un risultato particolarmente buono, ma il gruppo di centrocampo è così compatto che un piccolo errore strategico può facilmente farti scendere dal quinto al quindicesimo posto.”