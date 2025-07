Peugeot Outlet Experience: incontri col pubblico di stampo cinematografico

Peugeot sceglie il canale degli outlet di moda per incontrare il pubblico, coinvolgendolo attivamente nella sua nuova iniziativa promozionale, di taglio fashion. La casa automobilistica francese, nell’effervescente magia dell’estate, sposa le nuove destinazioni di stile, molto frequentate nella bella stagione.

In queste strutture di vendita, dove è possibile acquistare prodotti di qualità medio-alta a prezzi notevolmente ridotti, la ricerca della convenienza si è trasformata in un tuffo nel più contemporaneo lifestyle.

L’evoluzione degli outlet di moda, da spazio commerciale a destinazione glamour, è stata vista da Peugeot come un’opportunità per far vivere al pubblico, in modo diverso, il rapporto con le auto a sua firma.

Nelle tre realtà di questo tipo scelte per l’esperienza, la filiale italiana del marchio del “leone” offrirà alla vista alcuni suoi modelli, in una tela impostata come un set fotografico da red carpet, per dare a tutti l’opportunità di fare uno shooting di stile, da postare successivamente sui canali social.

Protagoniste a quattro ruote saranno le Peugeot 3008 e 5008, con le tecnologie della propulsione ibrida e 100% elettrica. Sono auto dal design di tendenza, con una plancia innovativa, che trasforma l’architettura dell’originale panoramic i-Cockpit da 21 pollici. Loro, insieme al pubblico, saranno le star sul set, con oggetti di scena e luci da esterno, per scatti professionali e indimenticabili, gestiti da un esperto fotografo di moda. Il tutto con un’impronta glamour.

La scelta degli outlet di moda, da parte degli uomini del “leone“, non stupisce. Questi sono, come dicevamo, dei luoghi molto frequentati d’estate ed offrono uno spirito frizzante e modaiolo, come le vetture del marchio transalpino. La liaison, quindi, c’è tutta.

Tre, come dicevamo, le destinazioni di stile scelte: gli outlet McArthurGlen Noventa di Piave (27-29 giugno), Valmontone Outlet (4-6 luglio), McArthurGlen La Reggia Caserta (11-13 luglio). Ciascuno di questi luoghi rappresenta per Peugeot una opportunità in più per far conoscere le proprie auto, con un approccio originale, nel segno della Dolce Vita.

In ciascuna tappa di Peugeot Outlet Experience sarà data agli ospiti anche la possibilità di guidare la 3008 e la 5008, con un test drive. Un modo per rafforzare il legame fra il piacere di guida regalato dalle sue auto e l’evoluzione dello stile, a 360 gradi.