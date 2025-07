Peugeot E-3008 ed E-5008 con doppio motore elettrico: l’esclusiva “Launch Edition” è ora disponibile

Peugeot amplia la sua gamma di motori per la Peugeot E-3008 e la E-5008 e apre le procedure di ordinazione per le versioni 325 AWD a doppia alimentazione elettrica. Queste versioni saranno inizialmente disponibili esclusivamente nella “Launch Edition” al momento del lancio sul mercato, offrendo equipaggiamenti aggiuntivi superiori all’allestimento GT. Il motore elettrico da 239 kW (325 CV) offre prestazioni elevate e un’autonomia fino a 487 km (ciclo combinato, secondo WLTP) per la E-3008 e 468 km ( ciclo combinato, secondo WLTP) per la E-5008.

Peugeot E-3008 e la E-5008: aperti gli ordini per le versioni 325 AWD a doppia alimentazione elettrica

Dopo che Peugeot ha registrato la crescita più elevata nelle vendite di veicoli elettrici ai clienti privati ​​in Europa nel 2024, la marca del leone amplia ulteriormente la sua gamma di prodotti, che comprende già 12 modelli completamente elettrici, nel 2025 per soddisfare le esigenze dei clienti. Con la Peugeot E-3008 Doppio motore elettrico 325 AWD (consumo energetico 17,8 – 18,0 kWh/km; emissioni di CO2 0; classe di CO2 A.1 ) e la Peugeot E-5008 Doppio motore elettrico 325 AWD (consumo energetico 18,6 – 18,8 kWh/km; emissioni di CO2 0; classe di CO2 A.1 ) , la marca del leone offre ora un altro sistema di propulsione elettrica. Questo completa l’attuale selezione di motori elettrici e versioni a lunga autonomia.

La Peugeot E-3008 Dual Electric Motor 325 AWD è disponibile per l’ordine in Germania a partire da 60.000 € IVA inclusa, mentre la E-5008 Dual Electric Motor 325 AWD parte da 62.500 € IVA inclusa. Le versioni a trazione integrale sono dotate di un motore elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso, controllato da due assi motori. La distribuzione della potenza del motore su tutte e quattro le ruote garantisce una trazione sufficiente, anche su terreni e condizioni meteorologiche difficili. Il doppio motore eroga 157 kW (345 Nm) all’asse anteriore e 83 kW (166 Nm) a quello posteriore. La E-3008 Dual Motor 325 accelera da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi e da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi. Sono disponibili quattro modalità di guida: Normale, Eco, 4WD e Sport.

Le versioni sono dotate di una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh che si ricarica dal 20 all’80% in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 160 kW. Come tutta la gamma di vetture 100% elettriche, anche le nuove varianti elettriche beneficiano del programma Peugeot Care, che copre il motore elettrico, la batteria e la tecnologia di ricarica integrata, il gruppo propulsore e i principali componenti elettrici e meccanici e li protegge fino a 8 anni o fino a 160.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo dopo la data di consegna del nuovo veicolo), in conformità con i termini e le condizioni del programma.

La Protezione Speciale viene attivata o rinnovata dopo un tagliando regolare del veicolo presso un partner Peugeot autorizzato partecipante fino al successivo tagliando regolare, specificato nel libretto di garanzia e manutenzione del veicolo. È valida fino al successivo tagliando regolare per veicoli fino a 8 anni con un chilometraggio massimo di 160.000 km, a seconda di quale evento si verifichi per primo, in conformità con i termini e le condizioni della Protezione Speciale Peugeot care.

Le versioni a trazione integrale della Peugeot E-3008 e della E-5008 nell’esclusiva “Launch Edition” offrono una gamma completa di funzionalità, tra cui i-Connect Advanced con il display panoramico curvo HD da 21 pollici (53,3 cm) del nuovo Panorama i-Cockpit, una telecamera posteriore con vista surround a 360°, fari Pixel LED e navigazione in tempo reale “by TomTom Services”. I sedili anteriori sono dotati di funzione massaggio e cuscini laterali elettrici. Gli optional includono un gancio traino con testa sferica rimovibile (per la Peugeot E-3008 a doppio motore elettrico 325 AWD). Esclusivamente per le versioni a trazione integrale, i clienti possono optare per il pacchetto opzionale interamente in pelle con ventilazione dei sedili anteriori.

Una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida garantisce la sicurezza a bordo, tra cui il cruise control ACC con funzione Stop&Go e avviso di superamento involontario della corsia, l’assistenza semiautomatica al cambio di corsia e il rilevamento anticipato della velocità.

La E-5008 è disponibile nella versione a 7 posti o, in opzione, nella versione a 5 posti. Per un comfort ancora maggiore, la E-5008 è dotata del pacchetto Air con tetto panoramico elettrico apribile/scorrevole e del sistema di qualità dell’aria “Clean Cabin”. La Peugeot E-3008 è dotata del pacchetto Sound and Air, che include le caratteristiche sopra menzionate, oltre a un impianto audio FOCAL e vetri laterali anteriori in vetro stratificato acustico. La E-3008 e la E-5008 con doppio motore elettrico 325 AWD saranno disponibili entro la fine dell’anno negli allestimenti GT e Allure.