Rolex 6 Ore di San Paolo: il team Peugeot TotalEnergies pronto a tornare in Brasile

Sebbene la Peugeot TotalEnergies non sia stata ricompensata per l’intensa preparazione e gli sforzi profusi alla 24 Ore di Le Mans, la squadra francese resta determinata a confermare i progressi compiuti nella prima parte della stagione durante le precedenti gare di sei ore.

Peugeot TotalEnergies torna al celebre formato di 6 ore all’Autodromo José Carlos Pace

Peugeot TotalEnergies torna al celebre formato di 6 ore all’Autodromo José Carlos Pace, intitolato al pilota brasiliano di F1 che vinse il Gran Premio del Brasile del 1975, precedentemente noto come Interlagos. Situato alla periferia sud di San Paolo, il circuito è il più corto del calendario endurance di quest’anno (4,309 km). Il tracciato si snoda tra i laghi artificiali di Guarapiranga e Billings, che riforniscono d’acqua la regione di San Paolo. Lo scorso anno, Peugeot TotalEnergies si è classificata ottava con la PEUGEOT 9X8 numero 93, partita da un diciassettesimo posto in griglia.

“Stavamo imparando a conoscere il circuito unico e storico di Interlagos”, ha dichiarato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “È un circuito molto vario, che alterna tratti veloci a tratti più tecnici, stretti e tortuosi. Parte del tracciato è stato riasfaltato rispetto allo scorso anno. I team hanno utilizzato strategie di pneumatici diverse e non abbiamo avuto il pieno controllo della situazione in questa gara. Quest’anno saremo preparati meglio”.

A causa della concomitanza con la tappa del Campionato del Mondo di Formula E (E-Prix di Berlino), la formazione piloti del team Peugeot TotalEnergies per la 6 Ore di San Paolo subirà una modifica. La Peugeot 9X8 numero 93 sarà guidata da Paul Di Resta e Mikkel Jensen, mentre la numero 94 sarà guidata da Loïc Duval e Malthe Jakobsen. Anche il collaudatore Théo Pourchaire sarà presente in Brasile come pilota di riserva, se necessario.

Le due Peugeot 9X8 scenderanno in pista venerdì 11 luglio per due sessioni di prove libere. Il giorno successivo si terranno un’altra sessione di prove libere, le qualifiche e una sessione Hyperpole con le 10 migliori hypercar. Il quinto round del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​2025 inizierà domenica 13 luglio alle 13:30 ora locale (18:30 CET).

Jean-Marc Finot, Vicepresidente Senior, Stellantis Motorsport: “Il nostro obiettivo è una seconda metà di stagione di successo, a partire da San Paolo, dove lavoreremo per migliorare il nostro ritmo di gara per rimanere in gara, come abbiamo fatto a Spa-Francorchamps. Dobbiamo anche mantenere lo stesso livello di eccellenza operativa mostrato a Le Mans e rispettare il motto nazionale brasiliano: “Ordem e Progresso”, ovvero Ordine e Progresso”.

Paul Di Resta ( Peugeot 9X8 con numero 93 ): “Non vedo l’ora di tornare a Interlagos, dove ho corso in Formula 1 e l’anno scorso nella classe Hypercar. È una pista speciale, soprattutto perché si percorre in senso antiorario: è una grande sfida. Spero che riusciremo a ritrovare le prestazioni di Spa-Francorchamps e a ottenere un buon risultato. Dato che JEV correrà a Berlino, saremo solo noi due a condividere la vettura numero 93, quindi avremo più tempo al volante. Tutti si sono riposati a sufficienza dopo Le Mans, quindi siamo pronti per iniziare la seconda metà del campionato”.

Malthe Jakobsen (Peugeot 9X8 con il numero 94): “Sarà la mia prima volta a Interlagos, una pista leggendaria, non vedo l’ora. Mi sono preparato al simulatore, uno strumento molto prezioso perché il tempo a disposizione prima della gara è piuttosto limitato. Anche il meteo può essere difficile. Anche se il nostro ritmo di gara a Le Mans non era abbastanza forte, la squadra ha fatto un’ottima organizzazione in questi dieci giorni. Siamo pronti per San Paolo e per la seconda metà della stagione.