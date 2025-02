Peugeot Sport rinnova la partnership con Capgemini per continuare a sviluppare la 9X8 Hypercar che gareggerà nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Mentre il potenziamento delle prestazioni dell’Hypercar tramite dati e intelligenza artificiale rimane al centro della partnership, le due aziende mirano anche a rafforzare la loro collaborazione per migliorare l’impronta di carbonio di Peugeot Sport.

Peugeot Sport e Capgemini rinnovano la partnership per affrontare le sfide tecnologiche e sostenibili nelle prestazioni sportive

Negli ultimi due anni, i team di Capgemini hanno creato una potente piattaforma di data engineering per analizzare le informazioni provenienti da gare reali e simulate, nonché i parametri associati (pilota, circuito, condizioni di gara, ecc.). Il modello AI che alimenta i sensori virtuali è personalizzato, compilato e incorporato nel computer di bordo della Peugeot 9X8 per migliorare il processo decisionale e adattare il comportamento dell’Hypercar in tempo reale. Gli ingegneri delle corse hanno anche ridotto significativamente il tempo necessario per l’elaborazione e l’analisi: attività che in precedenza richiedevano un giorno intero possono ora essere completate in soli dieci minuti.

Il passo successivo prevede di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per analizzare i dati dei sensori temporali per identificare anomalie durante le lunghe durate dei test o delle gare. L’intelligenza artificiale generativa viene anche utilizzata per catturare e strutturare gli scambi e le interazioni tra piloti e ingegneri di gara, che, nel contesto del campionato endurance, possono durare diverse ore.

Queste nuove informazioni vengono quindi correlate ai dati di gara per estrarre informazioni preziose volte a ottimizzare le prestazioni dell’Hypercar. Dal 2022, Capgemini supporta Peugeot Sport e, più in generale, Stellantis Motorsport nella sua iniziativa di decarbonizzazione globale, offrendo una metodologia collaudata in ogni fase di questo percorso.

Il primo passo ha comportato il calcolo dell’impronta di carbonio dell’intero ecosistema del motorsport: dai veicoli in pista ai componenti e alla logistica del team, nonché all’organizzazione di eventi sportivi. Successivamente, sono state identificate circa 30 azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030, con valutazioni annuali e adeguamenti secondo necessità.

Dopo diverse fasi teoriche, è ora in corso l’implementazione pratica, con tutti i piani d’azione implementati. Gli indicatori chiave delle prestazioni sono attentamente monitorati per misurare i progressi e gli obiettivi sono sulla buona strada per essere raggiunti, con calcoli delle emissioni aggiornati annualmente.

“Il campionato WEC è una disciplina essenziale per il Team Peugeot TotalEnergies. La visibilità e il prestigio della 24 Ore di Le Mans lo rendono un evento chiave per mostrare i progressi e i miglioramenti apportati da tutti gli attori del motorsport. Oltre all’evento sportivo, svolgiamo un ruolo pionieristico nella sostenibilità sviluppando le tecnologie di domani. Oggi, l’intelligenza artificiale è diventata un elemento chiave della nostra strategia di gara, confermato dai risultati migliorati alla fine della stagione 2024, in particolare a Fuji e Bahrain”, ha affermato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport .

“Grazie alla nostra partnership con Capgemini, monitoriamo attentamente i principali indicatori di decarbonizzazione per garantire di rimanere sulla buona strada con gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030. Insieme, stiamo affrontando una doppia sfida: sport e prestazioni sostenibili”.

“Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione per migliorare le prestazioni di Peugeot Sport, sia in termini di risultati sportivi che di impatto ambientale del motorsport, mettendo a disposizione le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e la nostra competenza nella decarbonizzazione”, ha affermato Andrea Falleni, CEO di Capgemini Southern Europe e membro del Group Executive Committee.