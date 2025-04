Nuova Fiat Pandissima: ecco quale potrebbe essere la data esatta di debutto

Nuova Fiat Pandissima è la prossima nuova auto che la casa torinese svelerà al mondo intero come confermato dal suo CEO Olivier Francois che ha ammesso che il debutto di questa vettura avverrà nel corso della prossima estate mentre gli ordini si apriranno entro fine anno quando conosceremo anche i prezzi dell’atteso modello destinato a far aumentare in maniera vertiginosa le immatricolazioni e le quote di mercato di Fiat in Europa e nel mondo.

E’ probabile che le prime immagini senza veli della nuova Fiat Pandissima possano emergere tra la fine di maggio e quella di giugno. Per quanto riguarda invece la data esatta del suo debutto, i soliti bene informati pensano che questo possa avvenire in una delle date simbolo di Fiat dove la casa italiana festeggia importanti anniversari come del resto avvenuto anche in passato con la presentazione di altri modelli. Dunque è assai probabile che Pandissima possa vedere la luce o il prossimo 4 luglio giorno in cui si festeggia il lancio della 500 sul mercato oppure l’11 luglio giorno in cui la casa torinese fa il compleanno festeggiando la bellezza di 126 anni.

Ricordiamo che nuova Fiat Pandissima sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda che ha debuttato lo scorso anno con la Grande Panda. Questa vettura che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e che molto probabilmente verrà assemblata presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco sarà un crossover dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri. Questo modello, che potrebbe anche avere un nome diverso rispetto a Pandissima ma che sicuramente non si chiamerà nuova Multipla, arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento in varianti a 5 e 7 posti. Prenderà il posto della Fiat Tipo che a fine anno uscirà di produzione e successivamente sarà affiancata da una variante soprannominata Panda Fastback che debutterà nel corso del 2026.