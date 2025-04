Fiat Tipo sempre più vicina all’addio in promozione ad un prezzo super

Fiat Tipo è sempre più vicina all’addio. Entro fine anno si dovrebbe fermare definitivamente la sua produzione in Turchia per lasciare spazio nella gamma della casa torinese a modelli quali Fiat Pandissima e Panda Fastback che si andranno a collocare proprio nel segmento C del mercato. Attualmente di Tipo rimane solo la versione berlina a 4 porte essendo uscite di scena da tempo sia la versione hatchback che quella station wagon.

La promozione finale per acquistare Fiat Tipo ad un prezzo davvero competitivo prima del suo addio

Per chiudere in bellezza la carriera di Fiat Tipo che comunque ha ottenuto numeri importanti nel corso degli anni Fiat ha pensato bene da qualche mese di lanciare una promozione molto interessante che permette di acquistare Fiat Tipo ad un prezzo davvero super. La Fiat Tipo è attualmente disponibile al prezzo vantaggioso di soli 15.950 euro, con uno sconto di 2.000 euro rispetto al prezzo di listino, già molto competitivo.

La promozione offre 500 euro di sconto direttamente da Fiat, a cui si aggiungono altri 1.500 euro di sconto in caso di finanziamento. L’anticipo iniziale è pari a zero, mentre il finanziamento prevede 35 rate mensili da 331 euro ciascuna con un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG dell’11,83%, che potrebbero risultare leggermente elevati. Al termine del piano di finanziamento, sarà prevista una rata finale di 8.478 euro. Il costo totale, comprensivo di interessi, per acquistare una Fiat Tipo 1.6 130Cv sarà di 20.112,81 euro.

Al momento un’erede diretta di Fiat Tipo non è prevista anche se sono in molti a sperare che in futuro la principale casa automobilistica italiana possa stupire tutti riportando in vita per l’ennesima volta il mitico nome da sempre uno dei modelli più amati dagli automobilisti in Italia e non solo.