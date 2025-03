Fiat Grande Panda: con il primo Porte Aperte ulteriore sconto sul prezzo

Con il primo Porte Aperte in concessionaria per Fiat Grande Panda si attende il pubblico delle grandi occasioni. Il week end sarà quello del 29 e 30 marzo anche se manca ancora la conferma ufficiale di Fiat ma molti concessionari stanno già pubblicizzando l’evento. Al momento il prezzo di listino parte da 18.900 euro per la versione ibrida e da 24.900 euro per quella elettrica. Al momento esistono delle promozioni valide fino a fine mese che propontono la Grande Panda ibrida a 16.950 euro e quella elettrica a 22.950 euro ma solo in caso di finanziamento Stellantis.

Il 29 e 30 marzo ulteriore sconto di 500 euro per Fiat Grande Panda

Molti clienti di Fiat però stanno ricevendo dalla propria concessionaria di fiducia il messaggio di un ulteriore sconto di 500 euro in occasione del weekend di Porte Aperte del 29 e 30 marzo. Dunque se ciò venisse confermato si potrebbe trattare per molti dell’occasione giusta per ordinare la propria Fiat Grande Panda dopo averla vista dal vivo, toccata con mano e probabilmente anche provata. Al momento però non è chiaro se i test drive riguarderanno la sola versione elettrica o anche l’ibrida. Questa iniziativa di cui vi parliamo recita: “Solo per te 500 euro di Extra Bonus su nuova Fiat Grande Panda! Approfittane subito! L’offerta è valida solo sabato 29 e domenica 30 marzo!”. Non si sa però se si tratta di una trovata di singole concessionarie locali o di una soluzione che verrà adottata su tutta la rete nazionale. Questo penso lo scopriremo a breve quando Fiat annuncerà il primo Porte Aperte.

In tal caso il prezzo promo di Fiat Grande Panda scenderebbe a 16.450 euro per la versione ibrida e 22.450 euro per l’elettrica. Sarebbe dunque un ulteriore modo di spingere le vendite del modello che comunque si sta ben comportando fino ad oggi e sembra essere destinato ad una brillante carriera.