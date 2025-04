Ferrari: su AliExpress in vendita un suo motore a 36.000 euro

AliExpress è il marketplace online cinese che offre davvero tutto. Questo include anche motori di alta qualità per super car di altissimo livello. Non ce ne sono molti elencati, come ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, basta digitare “motore Ferrari” nella casella di ricerca e si ottengono tutti i prodotti disponibili. Salta subito all’occhio che per il motore Ferrari più economico che è possibile acquistare nell’”Amazon cinese” costa circa 36 mila euro. Il motore in questione proviene da una Ferrari California, una delle cinque Ferrari più vendute nella storia del marchio.

Un motore Ferrari messo in vendita su Aliexpress a meno di 40 mila euro in Cina: si tratta di un affare o di una truffa?

Si tratta del propulsore F136, un V8 aspirato da 4,3 litri, facilmente riconoscibile anche per la sua verniciatura rossa. In grado di erogare 454 cavalli e 550 Nm di coppia, è attualmente in vendita, spese di spedizione incluse, a oltre 37.000 euro. Facendo un rapido calcolo, ogni cavallo di potenza costa circa 81 euro. Per avere un termine di paragone, un motore LS di una Chevrolet Corvette del 2002 — 350 cavalli — è oggi in vendita su eBay a circa 3.000 euro, ovvero poco più di 8,5 euro per cavallo: una differenza davvero notevole.

Ovviamente sebbene il prezzo sia molto interessante appare difficile che qualcuno possa davvero fidarsi e sborsare poco meno di 40 mila euro per un motore di dubbia provenienza venduto da un utente sconosciuto. Tra l’altro chi vende dà anche la possibilità agli eventuali acquirenti di venire in Cina per vedere dal vivo il motore prima di comprarlo.

Il sito The Autopian ha cercato di fare chiarezza sull’annuncio, scoprendo che il motore in questione viene venduto insieme a centralina e telaio, un pacchetto completo che giustifica almeno in parte il prezzo elevato. Nella stessa indagine, è emerso che lo stesso venditore propone un altro motore Ferrari della famiglia F136, questa volta da 4,5 litri, al prezzo di 62.654 dollari, ovvero circa 56.000 euro. L’aspetto curioso è che nella descrizione si legge che il propulsore proverrebbe sia da una Ferrari 458 che da una 488. Tuttavia, questa indicazione è tecnicamente scorretta: la 488 adotta infatti il motore biturbo F154, più compatto e completamente diverso dal V8 aspirato della 458.